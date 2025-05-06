"Заборгованість за кредитом": українцям розсилають SMS від псевдо-Ощадбанку

ЦПД рекомендує перевіряти інформацію на офіційних сайтах банків.

https://glavred.net/economics/zadolzhennost-po-kreditu-ukraincam-rassylayut-sms-ot-psevdo-oshchadbanka-10662131.html Посилання скопійоване

Фейкові чат-боти маскуються під Ощадбанк / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін з відео Ютуб (@Oschadbank)

Про що попереджає ЦПД:

Зловмисники створили фейкові чат-боти, що імітують стиль "Ощадбанку"

Це шахрайська схема, метою якої є заволодіння банківськими даними користувачів

Начебто від імені "Ощадбанку" українцям масово надсилаються повідомлення про "заборгованість за кредитом". Ба більше, як розповіли в Центрі протидії дезінформації, такі повідомлення отримують навіть ті, хто не є клієнтом банку.

Шахраї навіть додумались створити фейкові чат-боти, які копіюють фірмовий стиль фінустанови.

відео дня

Однак вестися на таку "заманушку" не варто - як пояснює ЦПД, насправді це чергова шахрайська схема. Головною метою зловмисників є заволодіти банківськими даними користувачів для подальших злочинних дій.

"У жодному разі не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях, не користуйтеся фейковими чат-ботами, не вводьте свої персональні дані та блокуйте номер відправника, від якого надійшло подібне SMS", - йдеться в повідомленні.

ЦПД нагадує, що усю актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах банків.

Шахрайські схеми з банками в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні повідомлялося про те, що українці отримують повідомлення про борги під виглядом представників державної фінустанови Ощадбанк. Повідомлення надсилають навіть тим, у кого відсутні будь-які активні рахунки.

Окрім цього, українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Шахраї телефонують, видаючи себе за працівників банку і стверджують, що з картки нібито були здійснені кілька незначних транзакцій на територію країни-агресора протягом останніх 20 хвилин.

Більше економічних новин:

Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред