Бронепоїзд Путіна заблокував рух на залізниці у РФ

Потяги на Ленінградському напрямку Жовтневої залізниці слідували із запізненням через необхідність пропуску спецпотяга.

Бронепоїзд Володимира Путіна стали причиною транспортних проблем в РФ / сайт Кремля

Рух на одній з найбільш завантажених гілок залізничного вузла в РФ Московсько-Тверській залізниці було зупинено через спецпотяг президента країни-агресора Володимира Путіна.

Потяги, що прямували від Ленінградського вокзалу, зупинилися о 18:15 (МСК) на всіх коліях. На ділянці від Москви до Моссельмаша виникла пробка, пише The Moscow Times.

Як уточнили в Московсько-Тверській приміській пасажирській компанії, поїзди на Ленінградському напрямку Жовтневої залізниці слідували із запізненням через необхідність пропуску спецпотяга Путіна.

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За словами близького до Кремля політолога Сергія Маркова, Путін вирішив випробувати спецпотяг для поїздки у свою резиденцію на Валдаї. Там диктатор повинен завершити підготовку послання Федеральним зборам, яке заплановане на 21 лютого.

Він не виключив, що залізничники, незадоволені тим, що бронепоїзд Путіна псує розклад і "зливають" інформацію про його рух.

Що відомо про бронепоїзд Путіна

Як розповів колишній машиніст, з яким поговорив журналіст "Проекту", бронепоїзд Путіна базується в депо на станції "Москва-Каланчевська", де розташований закритий вокзал для віп-персон. Цей спецвокзал, і зараз функціонує - високий паркан, що оточує його, додатково укріплений колючим дротом.

У 2017 році прямо до перону ВІП-вокзалу на Каланчівці проклали нову автодорогу для кортежу. Спецпотяг президента належить компанії "Гранд-Сервіс Експрес", яка була пов'язана з близьким другом Путіна Юрієм Ковальчуком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент країни-агресора Володимир Путін все частіше подорожує не на літаках президентського загону, а на спеціальному броньованому поїзді.

При цьому російський диктатор віддає перевагу бронепоїзду з початку підготовки війни з Україною.

Раніше повідомлялося, що у районі резиденції президента РФ Володимира Путіна в Московській області розмістили комплекс ППО.

Розміщення комплексу ППО зафіксували всього в 10 кілометрах від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

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