УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Бронепоїзд Путіна заблокував рух на залізниці у РФ

18 лютого 2023, 19:21
Потяги на Ленінградському напрямку Жовтневої залізниці слідували із запізненням через необхідність пропуску спецпотяга.
Володимир Путін
Бронепоїзд Володимира Путіна стали причиною транспортних проблем в РФ / сайт Кремля

Рух на одній з найбільш завантажених гілок залізничного вузла в РФ Московсько-Тверській залізниці було зупинено через спецпотяг президента країни-агресора Володимира Путіна.

Потяги, що прямували від Ленінградського вокзалу, зупинилися о 18:15 (МСК) на всіх коліях. На ділянці від Москви до Моссельмаша виникла пробка, пише The Moscow Times.

Як уточнили в Московсько-Тверській приміській пасажирській компанії, поїзди на Ленінградському напрямку Жовтневої залізниці слідували із запізненням через необхідність пропуску спецпотяга Путіна.

відео дня

За словами близького до Кремля політолога Сергія Маркова, Путін вирішив випробувати спецпотяг для поїздки у свою резиденцію на Валдаї. Там диктатор повинен завершити підготовку послання Федеральним зборам, яке заплановане на 21 лютого.

Він не виключив, що залізничники, незадоволені тим, що бронепоїзд Путіна псує розклад і "зливають" інформацію про його рух.

Що відомо про бронепоїзд Путіна

Як розповів колишній машиніст, з яким поговорив журналіст "Проекту", бронепоїзд Путіна базується в депо на станції "Москва-Каланчевська", де розташований закритий вокзал для віп-персон. Цей спецвокзал, і зараз функціонує - високий паркан, що оточує його, додатково укріплений колючим дротом.

У 2017 році прямо до перону ВІП-вокзалу на Каланчівці проклали нову автодорогу для кортежу. Спецпотяг президента належить компанії "Гранд-Сервіс Експрес", яка була пов'язана з близьким другом Путіна Юрієм Ковальчуком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент країни-агресора Володимир Путін все частіше подорожує не на літаках президентського загону, а на спеціальному броньованому поїзді.

При цьому російський диктатор віддає перевагу бронепоїзду з початку підготовки війни з Україною.

Раніше повідомлялося, що у районі резиденції президента РФ Володимира Путіна в Московській області розмістили комплекс ППО.

Розміщення комплексу ППО зафіксували всього в 10 кілометрах від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Читайте більше:

новини Росії бронепоїзд Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:26

Марк Фейгін. Останній наступ Росії Відеоблоги

20:18

У РФ створюють нові приватні армії: ексдепутат Держдуми назвав причинуВідео

20:11

Черник розповів, чи станеться катастрофа на фронті, якщо ЗСУ відійдуть від БахмутаВідео

20:06

Чому 19 лютого не можна дарувати і купувати гаманець: прикмети і заборони дняВідео

19:46

Підсумки Рамштайну-9: Україна отримає більше снарядів і систем ППОПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:24

Навіщо класти монети під поріг: спосіб збагачення, який передається з покоління у покоління

19:21

Бронепоїзд Путіна заблокував рух на залізниці у РФ

19:11

"Я особисто відмінусував 500 окупантів": 23-річний захисник розповів, як знищує росіянВідео

18:31

Кулеба поставив на місце лідера Чехії, який натякнув на поступки України РФВідео

Реклама
18:21

Півсклянки оцту творять чудеса: навіщо його заливають в раковину

17:59

В РФ уже готуються до смути, але вона не почнеться, допоки ЗСУ вщент не розіб'ють окупантів - ДикийВідео

17:46

Пропагандисти вагнерівців "злили" локацію бази РФ на Луганщині

17:15

Гороскоп Таро на тиждень 20-26 лютого: Водоліям - біль, Рибам - сили на новеВідео

17:10

Гороскоп на тиждень 20-26 лютого 2023: Скорпіону - надихаюча любов, Водолію - конфліктиВідео

16:53

Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу влітку – Стефанчук

16:15

Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку Україні - СунакВідео

15:57

У Байдена жорстко звинуватили РФ: дії в Україні - злочини проти людства

15:51

"Називаю його по батькові": Лоліта розповіла про свого коханцяВідео

15:28

Як кинути палити: правила для тих, хто хоче швидко попрощатися зі звичкоюВідео

15:25

Зоопарк скрізь: Райан Рейнольдс розповів, як це бути батьком чотирьох дітей

Реклама
15:20

Малюська попросив ChatGPT законопроект про проституцію: за 30 секунд отримав неймовірний результат

15:18

"Путін може сказати "стоп": вигнання окупантів в РФ – не кінець війни, може бути нове "ОРДЛО" – експертВідео

15:10

Потай від батьків: 5 дивних речей, які їли радянські діти

14:43

Причина не відома: померла друга дружина Висоцького

14:40

Війська вимушено виконають наказ Лукашенка: у ГУР оцінили ризик нападу БілорусіВідео

14:31

"Підключилися регулярні війська РФ": експерт пояснив, чому окупанти "суїцидяться" під Бахмутом

14:27

"Путін планує нові наступи": Столтенберг дав тривожний прогнозВідео

14:12

Рікі Мартін поділився рідкісним фото дорослого сина від сурогатної матеріВідео

14:00

Наближається буревій: 3 знаки зодіаку найближчим часом спіткатимуть проблеми з грошимаВідео

13:58

Байден звернеться до Путіна, коли виступатиме в Польщі перед річницею війни – Білий дімВідео

13:54

Пам'ятають всі образи і впиваються своєю помстою: імена жінок, які не пробачають зрадуВідео

13:46

"Шиш вам": Нагієв відмовився вести музичну церемонію в РФВідео

13:43

Польща передасть Україні танки Leopard 2 і PT-91 протягом одного-двох місяців – Дуда

13:41

Чому Путін "прибрав" Пригожина: Пономарьов назвав причинуВідео

13:36

Макрон викрив Путіна у брехні через ПВК Вагнер і закликав дати ЗСУ зброю для наступуВідео

13:20

Гороскоп на завтра 19 лютого 2023: Стрільцям - фатальні помилки, Рибам - сваркаВідео

13:00

ChatGPT вже в Україні: на що здатний ШІ, якого вже назвали "вбивцею професій"

12:54

"Повинна стояти перед Росією на колінах": нездара Сосєдов звернувся до Барбари БрильськоїВідео

12:50

Британія не дасть Україні винищувачі Typhoon: Лондон закликав чекати на закінчення війни з РФВідео

12:38

"Ви бачили, що він витворив в ефірі?": Басков вляпався в скандал на росТБВідео

Реклама
12:27

"Цим займеться особисто Путін": для РФ відмова від "вагнерівців" поставить хрест на війні – ПономарьовВідео

11:57

Український рембо працює: боєць ЗСУ потужно "насипав" окупантам РФ під БахмутомВідео

11:48

"Що робитимуть наші?": Гіркін спрогнозував крах окупантів на Донбасі протягом 2-3 тижнівВідео

11:27

"Просто сісти і поговорити": в ОП підтвердили, що Зеленський запросив Орбана до УкраїниВідео

10:58

Путін підвищив генерала Мурадова: він командував морпіхами РФ, яких ЗСУ розбили під ВугледаромВідео

10:50

Не для людей зі слабкими нервами: величезна дочка Шукшиной показалася в трусах-ниточкахВідео

10:32

"Міс Україна Всесвіт" виходить заміж: показала обручку, тримаючи коханого за руку

10:25

Очищає воду, відновлює волосся і шкіру: чи можна викидати шкірку від бананаВідео

10:20

"Після смерті Путіна війна триватиме": названо переломну дату для України - прогнозВідео

10:02

Лукашенко платить за відмову прямо воювати з Україною поглинанням Білорусі Росією - ISWВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти