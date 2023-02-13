У Путіна з’явилося нове смішне прізвисько

Главу Кремля почали називати новим прізвиськом у російському Генштабі через "увагу Путіна до шишок і пеньків".

У російському Генштабі Путіну дали нове смішне прізвисько/ kremlin.ru

У диктатора РФ Володимира Путіна з’явилося нове смішне прізвисько, яке йому вигадали у Генштабі російських збройних сил. Таким чином військове керівництво країни-агресорки висміяло "проявлену увагу двійника Путіна до шишок і пеньків" під час однієї з офіційних поїздок.

Справа у тому, що на вихідні російський диктатор провів нараду з військовим керівництвом РФ. А перед цією нарадою йому доповіли, що у російському Генштабі іронізують та глузують з відвідин людини, схожої на Володимира Путіна (двійника президента), Устьянського лісопромислового комплексу 10 лютого. Про це пише Telegram-канал "Генерал СВР", який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Зазначається, що під час цього візиту в лісопромисловий комплекс двійник Путіна "проявляв інтерес до шишок та пеньків". У Генштабі Росії почали висміювати це та іронізувати, що глава Кремля, очевидно, планує цим озброїти російську армію для наступного масштабного наступу на позиції ЗСУ, оскільки інших озброєнь не передбачається.

Після цього диктатора РФ у російському Генштабі почали називати новим прізвиськом – "шишкін". Самого Путіна це дуже розлютило.

"Путін не дуже самокритичний, і йому не сподобався солдатський гумор, тому провів він нараду в стані сильного роздратування. Президент відчитав військове керівництво за провал початкового етапу наступу в Україні, вказавши на те, що всі плани зірвані, знову був щедрий на погрози і, звичайно, застосовував хитромудрі форми матюків щодо учасників наради", – пише автор Telegram-каналу.

Зазначається, що Путін прямим текстом докоряв російському військовому керівництву у тому, що командири нібито "щадять особовий склад" і "не бережуть озброєння". При цьому диктатор РФ поставив у приклад ПВК "Вагнера" і похвалив Пригожина. Путін зажадав у військового керівництва результату на фронті до 21 лютого.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що є дуже мала ймовірність того, що російський диктатор Володимир Путін зможе захопити Донбас. Путін не може захопити Донбас і сказати: "Ми досягли цілей, я закінчив війну", адже українські військові тоді одразу підуть у контрнаступ.

Нагадаємо, політтехнолог Тарас Загородній раніше зазначав, що російський диктатор Володимир Путін хоче "відсвяткувати" 24 лютого, щоб показати світові, що він дійсно ще живий. Він особисто хоче звернутися до Федеральних зборів РФ.

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