Путін під наглядом онколога: у РФ засекретили закупівлі "Кремлівки"

Найчастіше Володимира Путіна в поїздках супроводжують хірург-фахівець з раку щитоподібної залози і ЛОР.

Володимир Путін спостерігається у онкологів / kremlin.ru

У РФ з державного сайту закупівель зникли контракти ФДБЗ "Центральна клінічна лікарня з поліклінікою" Управління справами президента РФ.

Про це йдеться в матеріалі розслідувального проекту "Система".

Зазначається, що дані зникли з сайту не раніше вересня 2022 року. Зараз документи неможливо знайти ні через рядок пошуку, ні через перехід за прямим посиланням.

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За словами директора "Трансперенсі Інтернешнл - Росія" Іллі Шуманова, витрати на забезпечення діяльності президента можуть бути засекречені згідно з поправками до закону "Про контрактну систему". Рішення про те, засекречувати закупівлі чи ні, приймає сама установа.

Відзначимо, що за даними журналістів, згідно даних держзакупівель, найчастіше Путіна супроводжують хірург-фахівець з раку щитовидної залози і ЛОР. Також зазначалося, що в різних поїздках президента супроводжували від 6 до 13 фахівців.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

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