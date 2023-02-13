Путін під наглядом онколога: у РФ засекретили закупівлі "Кремлівки"

У РФ з державного сайту закупівель зникли контракти ФДБЗ "Центральна клінічна лікарня з поліклінікою" Управління справами президента РФ.
Про це йдеться в матеріалі розслідувального проекту "Система".
Зазначається, що дані зникли з сайту не раніше вересня 2022 року. Зараз документи неможливо знайти ні через рядок пошуку, ні через перехід за прямим посиланням.
За словами директора "Трансперенсі Інтернешнл - Росія" Іллі Шуманова, витрати на забезпечення діяльності президента можуть бути засекречені згідно з поправками до закону "Про контрактну систему". Рішення про те, засекречувати закупівлі чи ні, приймає сама установа.
Відзначимо, що за даними журналістів, згідно даних держзакупівель, найчастіше Путіна супроводжують хірург-фахівець з раку щитовидної залози і ЛОР. Також зазначалося, що в різних поїздках президента супроводжували від 6 до 13 фахівців.
Що відомо про хвороби Путіна
Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.
При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.
Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.
У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.
Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.
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