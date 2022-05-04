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Британська розвідка назвала Краматорськ та Сєверодонецьк головними цілями РФ на Донбасі найближчими днями

4 травня 2022, 10:46

Окупанти планують захопити два міста.

Російські солдати в Перевальному, Крим
Британська розвідка назвала дві головні цілі РФ на Донбасі найближчими днями / Reuters

Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи. Таким чином, вона намагається захопити міста Краматорськ і Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє британська розвідка, повідомили в Міноборони країни в Twitter.

"Росія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи, намагаючись просунутися вздовж північної осі Донбасу. Попри те, що РФ намагається прорвати українську оборону і нарощувати імпульс, швидше за все, вона має намір вийти за межі Ізюму, щоб захопити міста Краматорськ і Сєвєродонецьк",- йдеться в повідомленні.

У розвідці Британії вважають, що захоплення цих місць консолідує російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для їх зусилля з відсікання українських сил в регіоні.

Раніше ми повідомляли, що українські військові відновили контроль над чотирма населеними пунктами на Миколаївщині та Херсонщині.

Також повідомлялося, що ЗСУ припинили спробу прориву окупантів на Донбасі. Воїни 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаку і знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП російських військ, маркованих відмітками "О".

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