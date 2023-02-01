Експерт назвав ймовірні напрямки та терміни масштабного наступу РФ

Постійне накопичення окупантів РФ йде в Білорусі, а також в Курській області, повідомив Михайло Жирохов.

РФ може піти в новий наступ / Міноборони РФ

Тепла погода робить польові дороги абсолютно непридатними для колісного транспорту. Тому ймовірний наступ РФ в таких умовах виглядає як мінімум самогубством, заявив військовий експерт Михайло Жирохов.

Як підкреслив він в інтерв'ю Сurrenttime, постійне накопичення окупантів РФ йде в Білорусі, а також в Курській області, проте там сил і засобів зараз явно недостатньо для наступу.

Експерт підкреслив, що на сьогодні єдине місце, де російська кадрова армія воює – це Вугледар.

"І то там воює буквально однією бригадою, одним полком. Всі ті мобілізовані, вся та кадрова армія зараз не бере участі в активних боях. Тому Росія має можливість накопичувати резерви", - пояснив він.

Водночас співрозмовник звернув увагу на те, що ймовірний наступ РФ з Білорусі буде підкріплено білоруськими військами, які йтимуть другим ешелоном і братимуть під контроль території.

"Я, наприклад, не виключаю можливості наступу на Харків, тому що Білгородська область є тилом, Логістика простіше і наступати там буде в рази простіше. Але тут [велику роль відіграє] військове мистецтво - не військова наука, а мистецтво. І все залежить від того, які будуть плани і наскільки вони зроблять цей наступ несподіваним для українського командування", — додав Жирохов.

Загроза нового наступу РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.

При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, який був у лютому 2022 року.

У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація.

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