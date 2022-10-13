Британія передасть Україні ракети для американських систем ППО NASAMS – The Times

Бен Уоллес санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM в Україну / Фото gov.uk/government

Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS. Про це заявив британський міністр оборони Бен Уоллес.

За його словами, ракетний терор РФ веде до необхідності "подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну", пише The Times.

"Тому сьогодні я санкціонував поставку зенітних ракет AMRAAM в Україну", - заявив Уоллес.

"Ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від атак і зміцнити загальну протиракетну оборону разом з американськими силами", – додав міністр.

Що відомо про ракети AMRAAM

AMRAAM (AIM-120) - Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile. Це американська всепогодна керована ракета класу "повітря - повітря" середньої дальності. Її головне завдання – ураження повітряних цілей поза прямої видимості мети.

Американські військові називають ці ракети Slammer, тобто "хлопавками".

ЗРК NASAMS розроблявся спеціально для ракет AIM-120, які знаходяться на озброєнні США, Британії та низки країн-членів НАТО.

Дальність різних модифікацій ракети: AIM-120A/B: 55-75 км; AIM-120C-5: >105 км, AIM-120D: >160 км.

Системи ППО NASAMS для України

Спікер Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер в середині вересня заявив, що Україна повинна отримати дві системи ЗРК NASAMS. Причому, за його словами, передати ППО можуть упродовж двох місяців.

Президент Володимир Зеленський 27 вересня в інтерв'ю американським ЗМІ розповів про те, що Україна отримала від США ЗРК NASAMS. Втім, кількість отриманих від американських союзників зенітних ракетних систем він не назвав.

11 жовтня координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США мають намір провести роботу над прискоренням поставок Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Вашингтон буде домагатися відправки Києву ППО настільки швидко, наскільки це можливо.

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