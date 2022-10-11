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Україна першою в світі отримала від Німеччини новітнє ППО IRIS-T - Spiegel

11 жовтня 2022, 18:42

Першу з чотирьох систем, які обіцяли Україні, вже передано, стверджують журналісти.

Україна першою в світі отримала від Німеччини новітнє ППО IRIS-T - Spiegel
Україна отримала першу з обіцяних Німеччиною ЗРС IRIS-T SLM - ЗМІ / Вікіпедія

Україна вже отримала від ФРН першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Передача бойової одиниці відбулася 11 жовтня на українсько-польському кордоні. Берлін обіцяв поставити ще три таких системи ППО.

Як повідомляє Spiegel, українська держава у вівторок, 11 жовтня, отримала від Німеччини першу партію ППО IRIS-T. Всього Берлін обіцяв поставити 4 такі системи (включаючи вже передану).

Журналісти вказали, що передача відбулася неподалік від кордону України з Польщею.

ППО IRIS-T (SLM)

IRIS-T - найсучасніша система ППО, яка вироблялася в ФРН. Розробка таких ЗРС була закінчена тільки у 2014 році. Їх ключове завдання - захист цивільного населення від ворожих ракетних ударів.

Відомо, що ракета такого ППО оснащена інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. Причому відбувається все без випромінювання, ракета не показує своєї присутності. Ракета може влучити в ціль на відстані до 40 кілометрів, проте головка самонаведення захоплює ціль лише з відстані 20 км.

Судячи з усього, системи IRIS-T оснащені німецькими радарами TRML-4D. Вони можуть працювати над відстеженням понад півтори тисячі цілей в режимі реального часу. Радар на відстані 250 кілометрів виявляє літак, а на 120 км проводить супровід цілі і наводить ракети.

Головний характеристики IRIS-T

  • Дальність - 40 кілометрів
  • Висота запуску ракети - до 20 кілометрів
  • Кількість ракет у пусковій установці - 8 одиниць
  • Є сумісність з іншими ППО країн Альянсу
  • Запуск ракет проводиться вертикально
  • Кут огляду радара становить 360 градусів

Примітно, що до 11 жовтня IRIS-T (SLM) Німеччина нікому не постачала. Тому Україна стала першою державою, яка отримала цей ЗРК.

Нагадаємо, наприкінці вересня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін планував вже в жовтні передати Україні ППО IRIS-T. За її словами, на політичному рівні вже ухвалено рішення про передачу Києву озброєння, якого немає на балансі навіть німецької армії.

Надходила інформація, що постачання IRIS-T повинні були бути запущені в листопаді, проте вчора, 10 жовтня, очільниця Міноборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила про передачу ППО Україні "в найближчі дні".

Її заява пролунала після масованого ракетного удару Росії по Україні.

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