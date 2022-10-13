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На Херсонщині "чмобіки" вбили командира РФ, який заважав їм здатися в полон ЗСУ

13 жовтня 2022, 11:34

"Гарматне м'ясо" з РФ, пригнане на фронт, побачило безперспективність подальших бойових дій.

полонений
Мобілізовані в РФ здаються в полон ЗСУ / ГУР МО/А.Білецький

Група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт у Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм сдатися в полон бійцям Збройних сил України.

За даними української розвідки, "чмобіки" з РФ поскаржилися на неадекватне ставлення з боку командування, передає Канал 24.

Уточнюється, що "гарматне м'ясо" з РФ, пригнане на фронт, бачачи безперспективність подальших бойових дій, просило у командування відведення на другу лінію фронту. Вони безрезультатно також просили провести з ними хоч найменшу підготовку і забезпечити мінімальними засобами озброєнь.

У розвідці також розповіли, що майже всі мобілізовані, які здалися в полон ЗСУ, не мали патронів. Їх просто перекинули на фронт, пообіцявши надати боєкомплект найближчим часом.

Що відомо про "чмобиків" на Херсонщині

Зі слів полонених з РФ, їхні командири погрожували, що назад їм дорога закрита. За будь-який крок з позицій в напрямку російського тилу їх будуть розстрілювати на місці загороджувальні загони.

При цьому командир "чмобіков" також був також з мобілізованих, але дуже боявся покарання з боку російських спецслужб після полону. Один з офіцерів нижньої ланки почав чинити опір і намагався підняти шум, але був убитий "чмобіками".

"Група мобілізованих за попередньою домовленістю вийшла у вказаний нашими бійцями квадрат. Техніки у них не було, тому здали нам тільки зброю. Отримали медичну допомогу, бо всі були хворі. Нагодовані, задоволені. Після допитів відправляться в табір. Будуть жити в безпеці", - додали в розвідці.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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мобілізація війна Росії та України
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