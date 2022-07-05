"Якщо не перша, то друга мета": військовий експерт пояснив, чи можуть ЗСУ знищити Кримський міст

Чи можна завдати удару по Кримському мосту РСЗВ HIMARS / Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

Україна не може відразу, повністю і назавжди знищити Кримський міст. Про це заявив азербайджанський офіцер і військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв'ю журналістці Олені Трибушній.

Як говорить експерт, хоча Кримський міст якщо не перша, то друга мета для української армії, оскільки через нього надходять ресурси для усього Південного угруповання військ окупантів, яка зараз розтягнута від Маріуполя до Херсонської області, в України немає можливості знищити цей об'єкт.

"Такі мости знищуються ядерною зброєю. Хоча б вивести його з ладу, на якийсь момент позбавити можливості виконувати свої функції - для цього у вас ще немає зброї. А коли у вас така зброя буде, то, думаю, 10-20 MGM-140, аналог "Іскандера" — з ними ви можете вивести з ладу обидві нитки — автомобільну і залізничну — хоча б на один-два тижні", — вважає Рустамзаде.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов у квітні 2022 року говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данилов.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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