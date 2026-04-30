Бомба для генерала-"м'ясника": ЗМІ про потужний вибух у військовому гарнізоні РФ

Головне:
- У Хабаровському краї РФ скоєно замах на генерал-майора РФ Азатбека Омурбекова
- Ліквідовано командира батальйону навчального зв'язку підполковника Кузьменка
В одному з військових гарнізонів Хабаровського краю стався вибух, який, за даними низки російських джерел, міг бути спробою замаху на генерал-майора Азатбека Омурбекова.
Йдеться про село Князе-Волконське-1, де 28 квітня спрацював вибуховий пристрій, закладений у поштову скриньку на території частини, пише ВЧК-ОГПУ.
В результаті інциденту загинув офіцер РФ — підполковник, який командував батальйоном навчального зв'язку, ще кілька людей отримали поранення. Про стан самого Омурбекова точної інформації немає: за неофіційними повідомленнями, він міг вижити, проте підтверджень цьому не надходило.
Російські офіційні структури ситуацію не коментували. Журналісти також не змогли зв'язатися ні з самим генералом, ні з його родиною після появи інформації про вибух.
Відомо, що навесні 2022 року Омурбеков очолював 64-ту мотострілецьку бригаду, яка діяла в Київській області під час бойових дій.
Раніше Главред повідомляв, що в Москві було скоєно замах на російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва — невідомий кілька разів вистрілив йому в спину. Високопоставленого військового госпіталізували з численними вогнепальними пораненнями.
Командир Денис Прокопенко зазначив, що Алексєєв був старшим представником російської сторони під час переговорів у Маріуполі в травні 2022 року, коли відбувався вихід гарнізону з "Азовсталі".
Нагадаємо, що в Москві раніше стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, в машині перебував генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міністерства оборони РФ Фаніл Сарваров, який брав участь у бойових діях у Чечні, Сирії та Україні.
Про персону: Сергій Кузан
Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія
Голова Українського центру безпеки та співробітництва.
