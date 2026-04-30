Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Бомба для генерала-"м'ясника": ЗМІ про потужний вибух у військовому гарнізоні РФ

Олексій Тесля
30 квітня 2026, 00:00
В результаті інциденту було ліквідовано офіцера РФ — підполковника, який командував батальйоном навчального зв’язку; ще кілька осіб отримали поранення.
Омурбеков
У РФ було скоєно замах на Азатбека Омурбекова / Колаж: Главред, фото УНІАН, ВЧК-ОГПУ

Головне:

  • У Хабаровському краї РФ скоєно замах на генерал-майора РФ Азатбека Омурбекова
  • Ліквідовано командира батальйону навчального зв'язку підполковника Кузьменка

В одному з військових гарнізонів Хабаровського краю стався вибух, який, за даними низки російських джерел, міг бути спробою замаху на генерал-майора Азатбека Омурбекова.

Йдеться про село Князе-Волконське-1, де 28 квітня спрацював вибуховий пристрій, закладений у поштову скриньку на території частини, пише ВЧК-ОГПУ.

В результаті інциденту загинув офіцер РФ — підполковник, який командував батальйоном навчального зв'язку, ще кілька людей отримали поранення. Про стан самого Омурбекова точної інформації немає: за неофіційними повідомленнями, він міг вижити, проте підтверджень цьому не надходило.

Російські офіційні структури ситуацію не коментували. Журналісти також не змогли зв'язатися ні з самим генералом, ні з його родиною після появи інформації про вибух.

Відомо, що навесні 2022 року Омурбеков очолював 64-ту мотострілецьку бригаду, яка діяла в Київській області під час бойових дій.

Раніше Главред повідомляв, що в Москві було скоєно замах на російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва — невідомий кілька разів вистрілив йому в спину. Високопоставленого військового госпіталізували з численними вогнепальними пораненнями.

Командир Денис Прокопенко зазначив, що Алексєєв був старшим представником російської сторони під час переговорів у Маріуполі в травні 2022 року, коли відбувався вихід гарнізону з "Азовсталі".

Нагадаємо, що в Москві раніше стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, в машині перебував генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міністерства оборони РФ Фаніл Сарваров, який брав участь у бойових діях у Чечні, Сирії та Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

01:18Україна
Фальшивий жест: чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня

Фальшивий жест: чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня

23:49Війна
Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

22:09Україна
Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Китайський гороскоп на завтра, 30 квітня: Півням — розчарування, Свиням — критика

Останні новини

01:18

В Одесі пролунали вибухи після атаки дронів РФ: є поранені та "прильоти"

00:00

Бомба для генерала-"м'ясника": ЗМІ про потужний вибух у військовому гарнізоні РФ

29 квітня, середа
23:49

Фальшивий жест: чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня

23:47

23:16

Зеленський назвав головний пріоритет України на фронті: яке завдання отримало МО

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти