Бомба для генерала-"м'ясника": ЗМІ про потужний вибух у військовому гарнізоні РФ

В результаті інциденту було ліквідовано офіцера РФ — підполковника, який командував батальйоном навчального зв’язку; ще кілька осіб отримали поранення.

У РФ було скоєно замах на Азатбека Омурбекова

У Хабаровському краї РФ скоєно замах на генерал-майора РФ Азатбека Омурбекова

Ліквідовано командира батальйону навчального зв'язку підполковника Кузьменка

В одному з військових гарнізонів Хабаровського краю стався вибух, який, за даними низки російських джерел, міг бути спробою замаху на генерал-майора Азатбека Омурбекова.

Йдеться про село Князе-Волконське-1, де 28 квітня спрацював вибуховий пристрій, закладений у поштову скриньку на території частини, пише ВЧК-ОГПУ.

В результаті інциденту загинув офіцер РФ — підполковник, який командував батальйоном навчального зв'язку, ще кілька людей отримали поранення. Про стан самого Омурбекова точної інформації немає: за неофіційними повідомленнями, він міг вижити, проте підтверджень цьому не надходило.

Російські офіційні структури ситуацію не коментували. Журналісти також не змогли зв'язатися ні з самим генералом, ні з його родиною після появи інформації про вибух.

Відомо, що навесні 2022 року Омурбеков очолював 64-ту мотострілецьку бригаду, яка діяла в Київській області під час бойових дій.

Раніше Главред повідомляв, що в Москві було скоєно замах на російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва — невідомий кілька разів вистрілив йому в спину. Високопоставленого військового госпіталізували з численними вогнепальними пораненнями.

Командир Денис Прокопенко зазначив, що Алексєєв був старшим представником російської сторони під час переговорів у Маріуполі в травні 2022 року, коли відбувався вихід гарнізону з "Азовсталі".

Нагадаємо, що в Москві раніше стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, в машині перебував генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міністерства оборони РФ Фаніл Сарваров, який брав участь у бойових діях у Чечні, Сирії та Україні.

Читайте також:

