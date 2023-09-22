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Після США Зеленський прибув до Канади: про що президент говоритиме з Трюдо

Анна Ярославська
22 вересня 2023, 08:35 оновлено 22 вересня, 09:14
Під час зустрічі Володимир Зеленський та Джастін Трюдо обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку з боку Канади.
Володимир Зеленський у Канаді
Володимир і Олена Зеленські прибули до Канади / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський та перша леді після візиту до США прибули до Канади. В Оттаві їх зустрів прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. На сайті канадського уряду підтвердили візит українського лідера до Канади 22 вересня.

Під час зустрічі Зеленський і Трюдо обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку з боку Канади. Лідери також підпишуть угоду про продовження зміцнення економічних зв'язків між країнами.

"У тісній координації ми будемо застосовувати більший економічний тиск на режим Путіна, поки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема в стратегічно важливих для Росії секторах, таких як нафта і газ", - йдеться в заяві канадського уряду.

відео дня

Президент України виступить перед парламентом в Оттаві, після чого відправиться в Торонто, де зустрінеться з лідерами канадського бізнесу, щоб посилити інвестиції приватного сектора в майбутнє України.

Дивіться відео - Володимир та Олена Зеленські прибули до Канади:

Зеленський прибув до Канади
Зеленський прибув до Канади / скріншот

Візит Зеленського до США

Ранише президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Білого дому. Там український гарант зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Глава Білого дому на розширеній двосторонній зустрічі з українською делегацією заявив, що схвалив наступний транш військової допомоги Україні. У новий пакет увійде артилерія, боєприпаси, протитанкове озброєння. За його словами, перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну вже наступного тижня.

Байден запевнив, що Америка має намір і надалі підтримувати Україну, яка дає відсіч російським військам.

Тим часом на сайті Міноборони США уточнили повний список озброєння, яке отримає Україна в рамках нового пакету військової допомоги. Зазначається, що цей пакет є сорок сьомим траншем, який адміністрація Байдена надасть Україні із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua
  • Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року
    Володимир Зеленський у США у вересні 2023 року Фото: president.gov.ua

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