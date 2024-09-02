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Коли закінчиться війна: військовий назвав єдиний спосіб зупинити РФ

Анна Ярославська
2 вересня 2024, 18:07
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Оператор FPV-дронів із позивним "Патон" захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він озвучив свій "рецепт" перемоги над агресором.
Коли закінчиться війна: військовий назвав єдиний спосіб зупинити РФ
​ ​ Боєць із позивним "Патон" зараз воює на найгарячішому напрямку українського фронту / Коллаж: Главред, фото: скриншот, deepstatemap.live ​ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Війна Росії з Україною триває вже 10 років, а повномасштабне вторгнення - два з половиною роки. Оператор FPV-дронів 207-го батальйону Сил ТРО з позивним "Патон", який зараз перебуває на найгарячішому напрямку українського фронту, розповів, як зупинити російських окупантів.

За словами "Патона", він не вірив, що Кремль почне повномасштабне вторгнення в Україну.

"Я не вірив до останнього, що це почнеться, це щось зі сфери фантастики було для мене", - розповів він у відео, опублікованому на X-сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

відео дня

"Патон" захищає Україну з перших днів і вважає, що немає іншого рецепта перемогти агресора, окрім як "мовчки його знищити".

"Що ти скажеш людині, яка прийшла тебе вбити? Не вбивай мене, будь ласка? Або - ти поганий? Та ну, ні... Треба захищатися і треба її за можливості знищити мовчки. Це все", - вважає військовий.

Він упевнений, що агресора можна зупинити лише силою.

"Будь-який агресор, який уявив, що він може якось перекреслити карту світу або поневолити якісь народи, його поки силою не зупиниш жорстко, він не заспокоїться", - вважає "Патон".

Дивіться відео - Боєць 207-го батальйону сил ТРО розповів, як зупинити армію РФ:

Коли закінчиться війна: військовий назвав єдиний спосіб зупинити РФ

Зараз 207 батальйон ТРО воює на Покровському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, там зберігається вкрай висока інтенсивність бойових дій. Захисникам України дуже потрібні дрони. Підтримати "Патона" та його побратимів ви можете за посиланням:

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Коли закінчиться війна: військовий назвав єдиний спосіб зупинити РФ
Мінометний розрахунок 207 батальйону ТРО / Фото: Главред

Раніше Главред писав про ще одного бійця 207-го батальйону сил ТРО - Ярослава Бірюкова, який воював в одному підрозділі разом зі своїм батьком Сергієм.

Коли з'явилася можливість поїхати в Луганську область у зведеній роті, Сергій Бірюков не дозволив синові вирушити на дуже складну ділянку фронту і добровольцем поїхав замість нього. Згодом стало відомо, що захисник України та його побратими потрапили в засідку в Луганській області. 1 червня 2022 року Сергій Бірюков загинув.

Син Сергія продовжує захищати Україну в лавах ЗСУ.

Що зараз відбувається на Покровському напрямку - останні новини

Російська окупаційна армія впродовж минулого тижня прискорила свій наступ до Покровська на Донеччині, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів. Темп просування російських загарбників може стати повільнішим, якщо окупанти увійдуть у житлові райони міста. Такий прогноз зробила британська розвідка.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що Покровський напрямок є одним із найскладніших на фронті. За добу фіксується 180-200 зіткнень, що є піковим показником активності російської армії.

В Інституті вивчення війни зазначають, що російська окупаційна армія проводить дві тактичні операції перед тим, як почати інтенсивні наступальні дії на місто Покровськ.

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що вже за тиждень ми побачимо перші бої за місто Покровськ.

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