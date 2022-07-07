"А бойові гуси куди поділися?": Росія звинуватила США і Україну в розведенні "бойових" кліщів

У РФ запустили фейк про небезпечних кліщів / pixabay

Міністерство оборони Росії заявило, що нібито американські фахівці в Україні нібито займалися вивченням іксодових кліщів - переносників цілого ряду особливо небезпечних інфекцій

"Фахівці Техаського університету вивчали в Україні іксодових кліщів - переносників цілого ряду особливо небезпечних інфекцій (туляремія, лихоманка Західного Нілу, конго-кримська лихоманка)", - цинічно заявили в російському міністерстві.

Там запевняють, що нібито "кліщів збирали переважно на південному сході України, де розташовані природні осередки інфекцій, характерних для території Росії".

У Міноборони країни-агресора заявили, що нібито це "збіглося зі стрімким зростанням захворюваності українського населення кліщовим бореліозом, а також збільшенням чисельності кліщів у ряді прикордонних з Україною російських регіонів".

У Telegram-каналі NEXTA іронізують над даним фейковим повідомленням, згадуючи заяви росіян про "секретні біолабораторії в Україні".

"Пропагандисти Кремля стверджували, що Україна нібито інфікувала птахів і відправила їх до Росії. А бойові гуси куди поділися?", - пише NEXTA.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що затримка надходження зброї від Заходу для контрнаступу ЗСУ пов'язана з тим, що на складах немає стільки озброєнь. Як тільки вони будуть поповнені, потрібне українській армії озброєння надійде в Україну за місяць, два-три.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. На його думку, Путін вважає, що в такій ситуації Київ не зможе зблизитися з ЄС і НАТО і зіткнеться з труднощами відновлення держави після війни. Путін не зможе реалізувати всі свої цілі і буде максимально затягувати військові дії.

На думку військового експерта Олега Жданов, президент РФ Володимир Путін працюватиме над прямим підключенням Білорусі до війни проти України. При цьому він також вимагатиме від Мінська і країн ОДКБ або військової техніки, або військ для захоплення української держави.

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