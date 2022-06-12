Блінкен тонко потролив Путіна і привітав народ з "днем Росії"

Ентоні Блінкен / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю, 12 червня, в День Росії побажав громадянам країни-агресора кращого майбутнього в гармонії зі своїми сусідами, яких позбавляє їх уряд своїми незаконними і руйнуючими діями по відношенню до України.

"Уряд Росії намагається тримати своїх громадян у невіданні щодо звірств, які він вчиняє проти народу України", - відповіду заяву Блінкена розмістили на офіційному сайті Держдепартаменту США.

За словами глави Держдепартаменту США, в сучасній російській реальності російська влада посилила репресії проти росіян і незалежних ЗМІ.

"Занадто багато російських громадян перебувають за ґратами за "злочин" - говорити владі правду", - уточнив він.

Блінкен підкреслив, що ізоляція - це результат низки рішень, прийнятих Кремлем. Держсекретар США також додав, що жителі країни-терориста "все ще прагнуть до свободи і гідного життя з ризиком для себе".

При цьому він нагадав, що в цей день в 1990 році РФ зробила важливий крок до прагнення росіян до свободи і демократії, зробивши країну відкритою для інших країн.

"Громадяни Росії, як і люди в усьому світі, заслуговують того, щоб жити без репресій і мати можливість користуватися своїми правами людини і основними свободами, не побоюючись відплати", - резюмував Блінкен.

читайте такожБлінкен назвав Лукашенка співучасником нападу Росії на Україну

Блінкен на зустрічі із Зеленським

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 25 квітня оголосили про новий пакет фінансової допомоги в розмірі 713 млн доларів.

"Візит Остіна і Блінкена підкреслив зрушення в конфлікті, оскільки українські сили, озброєні масовим припливом зброї із Заходу, успішно відбили напад військ РФ на Київ. Росіяни перегрупувалися, щоб спробувати захопити більше території на Донбасі, дозволивши іноземним лідерам відвідати столицю", – йдеться в офіційному Комюніке.

Читайте також: