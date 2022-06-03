Сто днів війни: Блінкен зізнався, чи прагнуть США затягувати бойові дії

Ентоні Блінкен висловився про війну / Reuters

США та партнери не прагнуть затягувати війну в Україні, заявив держсекретар країни Ентоні Блінкен під час сьогоднішнього брифінгу.

Він також зажадав від президента Росії Володимира Путіна завершити війну.

Американський чиновник нагадав про те, що з 24 лютого США надали Україні понад 6,3 млрд доларів гуманітарної, військової та економічної допомоги.

"Ми знову закликаємо президента Росії Володимира Путіна негайно покласти край цьому конфлікту і всім стражданням і глобальним потрясінням, які викликала обрана ним війна. Ні США, ні наші союзники і партнери не прагнуть затягнути війну, щоб заподіяти біль Росії", - йдеться в заяві.

Блінкен підкреслив, що США "дуже поважають громадян Росії", які "заслуговують кращого майбутнього".

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Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ дальністю в 300 кілометрів - тобто здатні руйнувати об'єкти на території Росії.

Далі, спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про те, що верхівка РФ не вірить заявам президента Володимира Зеленського про те, що Київ не збирається атакувати територію РФ за допомогою американських РСЗВ.

Водночас глашатай Путіна стверджує, що військові РФ вживають усіх заходів для "мінімізації ризиків у разі отримання Україною американських РСЗВ".

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