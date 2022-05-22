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Хотів заспівати Путіну пісню "Ми ніколи більше не будемо разом": Блінкен пожартував над господарем Кремля

22 травня 2022, 08:45

Під час церемонії вручення дипломів в Джорджтаунському університеті Блінкен розповів, що хотів прийти з гітарою і присвятити пісню Тейлор Свіфт Путіну.

Блінкен, Путін
Блінкен пожартував над господарем Кремля Путіним / ua.depositphotos.com

Держсекретар і керівник Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що хотів присвятити пісню російському диктатору Володимиру Путіну. Однак американські дипломати настійно попросили його цього не робити.

У Блінкена особливо відзначили, що такий вчинок був би "недипломатичним".

Під час церемонії вручення дипломів в Джорджтаунському університеті Блінкен розповів, що хотів прийти з гітарою і присвятити пісню Тейлор Свіфт "Ми більше ніколи не будемо разом" російському диктатору Путіну. За його словами, співробітники апарату Держдепу порекомендували не робити цього.

"Так, у Нью-Йоркського університету на церемонії вручення дипломів виступала Тейлор Свіфт. Але мій апарат не дозволив мені принести сюди мою гітару, щоб присвятити "Ми більше ніколи не будемо разом" президенту Путіну. Вони сказали, що це буде недипломатично", – жартівливо розповів Блінкен.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 25 квітня оголосили про новий пакет фінансової допомоги в розмірі 713 млн доларів.

"Візит Остіна і Блінкена підкреслив зрушення в конфлікті, оскільки українські сили, озброєні масовим припливом зброї із Заходу, успішно відбили напад військ РФ на Київ. Росіяни перегрупувалися, щоб спробувати захопити більше території на Донбасі, дозволивши іноземним лідерам відвідати столицю", – йдеться в офіційному комюніке.

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Автор: Єгор Бунін
новини США Володимир Путін Ентоні Блінкен
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