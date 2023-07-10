'Ставлення змінилось': 89% українців хочуть вступу до НАТО

Велика кількість українців виступають за вступ України в НАТО.

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Українці "за" вступ до НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, рexels.com, facebook/ruslan.martsinkiv

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, яке тривало від 26 травня по 5 червня, про ставлення українців до вступу України до Північноатлантичного альянсу.

"Зараз 89% українців хочуть бачити Україну в складі НАТО, причому у всіх регіонах абсолютна більшість підтримують такий крок: від 79% на Сході до 93% на Заході. Тобто наразі суспільство нарешті консолідувалося з цього питання та демонструє єдиний погляд", - йдеться в результатах опитування від КМІС.

Як українці підтримують вступ до НАТО у 2023 році / скріншот: КМІС

При цьому для лише для 18% прийнятно буде відмовитися від вступу до НАТО заради встановлення миру, а для 76% опитаних така ціна є неприйнятною.

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Соціологи зазначають, що у регіональному вимірі також бачать консенсусний погляд: від 67% на Сході до 81% на Заході вважають таку поступку неприйнятною для встановлення миру.

На скільки українці готові "пожертвувати" вступом до НАТО як ціна встановлення миру / скріншот: КМІС

Також КМІС порівняв, як змінилося ставлення українців до отримання безпекових гарантій замість вступу в НАТО.

У травні 2022 року 39% наполягали на лише вступу до НАТО, а 42% вважали прийнятним отримати замість цього "безпекові гарантії". До травня 2023 року громадська думка помітно змінилася - до 58% зросла частка тих, хто наполягає саме на членстві в НАТО. Водночас до 29% знизилася частка тих, для кого прийнятними будуть "безпекові гарантії".

Що українці обрали: "безпекові гарантії" чи вступ до НАТО / скріншот: КМІС

Соціологи підкреслюють, що у всіх регіонах переважають ті, хто наполяганні на вступі до НАТО.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що Україна стане членом НАТО, щойно дозволять обставини. На саміті НАТО Україна має отримати від союзників сигнал про те, що вона "належить до євроатлантичної родини" і її слід запросити до вступу, щойно дозволять обставини.

Пономарьов пояснив, коли станеться вступ України до НАТО та які перспективи. Він також додав, що важливо готувати НАТО до того, що в Росії буде зміна влади, тому треба визначатися і займати якусь позицію.

Німеччина хоче заблокувати заявку України на членство в НАТО. Німеччина та США попередили, що вступ України до НАТО може перерости у активну війну між НАТО та Росією.

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