"Переживаю новий етап": Горова показала дорослих дітей та зробила зізнання

Музична продюсерка поділилася своїми особистими переживаннями.

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Ірина Горова показала дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Горова

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Чому Ірині Горовій нелегко змиритися з самостійністю своїх дітей

Де зараз живуть і чим займаються донька та син продюсерки

Українська продюсерка Ірина Горова зізналася, що зараз переживає непростий емоційний етап, пов'язаний із дорослішанням дітей. Фотографіями з дочкою та сином знаменитість поділилася в Instagram.

Як зізналася Горова, у її житті стало набагато менше побутових турбот, спільних планів і звичних щоденних справ, з яких роками складався її графік.

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"Я, як мама, останнім часом переживаю новий для себе етап. Коли діти, які ще вчора становили більшу частину мого життя і завжди були поруч, поступово почали жити своїм власним життям. І раптом стало менше щоденних "де ти?", "коли повернешся?", "ти поїв?", спільних планів на вихідні..." - поділилася зірка.

Діти Ірини Горової - Андрій і Наталія / фото: instagram.com, Ірина Горова

Зараз 28-річна донька Наталія вже будує власне сімейне життя у шлюбі, а 17-річний син Андрій навчається за кордоном і приїжджає додому лише в гості. Горова зазначає, що неймовірно пишається ними, але не хоче вдавати, ніби розлука дається їй легко:

"Моя дочка заміжня - з цим я вже змирилася. Син - за кордоном на навчанні і тепер приїжджає "у гості". Звісно, я ними дуже пишаюся, дуже їх люблю, і саме цього для них і хотіла. Але вдавати, що прийняти їхнє дорослішання та самостійність дається мені легко, не буду".

Ірина Горова з сином від Потапа / фото: instagram.com, Ірина Горова

Втім, час, що звільнився, продюсерка вирішила спрямувати на власний розвиток, навчання, нові проєкти та подорожі.

"Мені близька думка, що розлука з дітьми - це можливість повернутися до себе, щось у собі розвинути. Тому я почала шукати нові сенси - у роботі, подорожах, навчанні, нових проєктах, у собі… Наповнюю цей вільний простір. І виявляється, це теж дуже цікава частина дорослішання - тільки вже мого", - підсумувала Горова.

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Про персону: Ірина Горова Ірина Горова – співзасновниця продюсерського центру та генеральна директорка Pomitni. У 2009 році разом з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу став гурт "Потап і Настя" (до 2017 року). У цей період Ірина виступає в ролі продюсера телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки у продюсерському центрі з’явилися нові артисти: гурт "Час і Скло" (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп-проєкт U_C.

З 2018 року Ірина стає CEO та генеральним директором групи компаній Mozgi Group.

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