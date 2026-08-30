"Переживаю новий етап": Горова показала дорослих дітей та зробила зізнання

Ви дізнаєтеся:
- Чому Ірині Горовій нелегко змиритися з самостійністю своїх дітей
- Де зараз живуть і чим займаються донька та син продюсерки
Українська продюсерка Ірина Горова зізналася, що зараз переживає непростий емоційний етап, пов'язаний із дорослішанням дітей. Фотографіями з дочкою та сином знаменитість поділилася в Instagram.
Як зізналася Горова, у її житті стало набагато менше побутових турбот, спільних планів і звичних щоденних справ, з яких роками складався її графік.
"Я, як мама, останнім часом переживаю новий для себе етап. Коли діти, які ще вчора становили більшу частину мого життя і завжди були поруч, поступово почали жити своїм власним життям. І раптом стало менше щоденних "де ти?", "коли повернешся?", "ти поїв?", спільних планів на вихідні..." - поділилася зірка.
Зараз 28-річна донька Наталія вже будує власне сімейне життя у шлюбі, а 17-річний син Андрій навчається за кордоном і приїжджає додому лише в гості. Горова зазначає, що неймовірно пишається ними, але не хоче вдавати, ніби розлука дається їй легко:
"Моя дочка заміжня - з цим я вже змирилася. Син - за кордоном на навчанні і тепер приїжджає "у гості". Звісно, я ними дуже пишаюся, дуже їх люблю, і саме цього для них і хотіла. Але вдавати, що прийняти їхнє дорослішання та самостійність дається мені легко, не буду".
Втім, час, що звільнився, продюсерка вирішила спрямувати на власний розвиток, навчання, нові проєкти та подорожі.
"Мені близька думка, що розлука з дітьми - це можливість повернутися до себе, щось у собі розвинути. Тому я почала шукати нові сенси - у роботі, подорожах, навчанні, нових проєктах, у собі… Наповнюю цей вільний простір. І виявляється, це теж дуже цікава частина дорослішання - тільки вже мого", - підсумувала Горова.
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Про персону: Ірина Горова
Ірина Горова – співзасновниця продюсерського центру та генеральна директорка Pomitni. У 2009 році разом з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу став гурт "Потап і Настя" (до 2017 року). У цей період Ірина виступає в ролі продюсера телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки у продюсерському центрі з’явилися нові артисти: гурт "Час і Скло" (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп-проєкт U_C.
З 2018 року Ірина стає CEO та генеральним директором групи компаній Mozgi Group.
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