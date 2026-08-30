Ракета РФ вбила трьох людей під час забігу у пам'ять про загиблих Героїв України

Прокуратура розпочала розслідування через службову недбалість.

https://glavred.net/ukraine/raketa-rf-ubila-treh-chelovek-vo-vremya-zabega-v-pamyat-o-pogibshih-geroyah-ukrainy-10792622.html Посилання скопійоване

У прокуратурі попередньо визначили, чим РФ атакувала Харківщину / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео (ілюстративний)

Коротко:

Росія вдарила ракетою по Харківщині під час забігу

Внаслідок атаки є три жертви

Прокуратура розслідує службову недбалість

Вчора, 29 серпня, близько 09:30 країна-агресор Росія завдала ракетного удару по території одного з населених пунктів Берестинського району Харківської області, де проходив забіг у пам’ять про загиблих Героїв України.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, попередньо, російські військові застосували ракету "Іскандер-М". Внаслідок ворожого удару загинули троє людей.

відео дня

Іскандер-М / Інфографіка: Главред

"За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила загибель людей", - йдеться у повідомленні.

У межах провадження слідство перевірятиме дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення заходу.

"Зокрема, встановлюватиметься, чи належним чином службові особи виконали свої обов’язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували наявну безпекову ситуацію та чи були вжиті всі необхідні заходи для недопущення загрози життю і здоров’ю людей. Досудове розслідування триває", - додали у прокуратурі.

Чому РФ почала розтягувати обстріли

Главред писав, що за словами генерала-лейтенанта, засновника фонду "Закриємо небо України" Ігоря Романенка, Росія змінює ритм повітряних атак по Україні.

До нічних ударів балістичними ракетами ворог додає хвилі реактивних дронів на світанку, а вдень продовжує застосовувати безпілотники. Також російські війська комбінують різні типи ракет. У Кремлі розраховують, що постійні удари по великих містах і руйнування посилюватимуть внутрішній тиск на українське військово-політичне керівництво.

Удари РФ по Харкову та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія серед білого дня 27 серпня атакувала торгівельний центр в Основ'янському районі Харкова. Внаслідок атаки загинула людина, постраждали 4 особи.

Напередодні, 25 серпня, смертельний удар російські війська завдали по Харкову. Ракети влучили у промислову зону Основ’янського району міста, загинула людина.

Раніше стало відомо, що 23 серпня російський безпілотник атакував пасажирський електропоїзд, який прямував за маршрутом Лозова - Харків на станції Лиманівка.

Читайте також:

Про джерело: Харківська обласна прокуратура Харківська обласна прокуратура - це державний орган правової системи України, розташований у Харкові. Її головне завдання полягає у нагляді за дотриманням законності, захисті прав громадян та відстоюванні інтересів держави на території Харківської області. Станом на травень 2026 року відомство очолює Юрій Ігорович Папуша (призначений 18 лютого 2026 року).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред