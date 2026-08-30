Федоров розкрив ймовірні терміни завершення війни та назвав головну умову

Ситуація може змінюватися з місяця в місяць, попередив Михайло Федоров.

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Михайло Федоров оцінив перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/mykhailofedorov

Головне із заяв Федорова:

Москва не піде на швидке закінчення війни

Війна в Україні може тривати ще щонайменше два-три роки

Країна-агресор РФ прагнутиме затягувати війну, заявив колишній міністр оборони України Михайло Федоров.

В інтерв’ю Financial Times він також зазначив, що Москва не піде на швидке закінчення війни.

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На думку екс-глави Міноборони, війна в Україні може тривати ще щонайменше два-три роки.

"Ситуація може "змінюватися від місяця до місяця", - сказав він Financial Times, зазначивши, що нещодавні авіаудари Росії та постійно посилене використання ракет і сучасних безпілотників становлять серйозну проблему.

"Якщо ми зараз не відреагуємо на ці проблеми, вони нас розгромлять", - попередив він.

Федоров заявив, що посилення українських ударів великої дальності по Росії є найбільш дієвим способом змусити диктатора Володимира Путіна припинити війну, але при цьому необхідні додаткові інвестиції в озброєння, яке використовується для цих ударів.

"Нам потрібно більше реактивних безпілотників, нам потрібні дешеві ракети, нам потрібні ракети зі штучним інтелектом, - сказав він. - Інакше з Путіним ніяк не вступиш у діалог… Він розуміє лише силу", - зазначив він.

Можливість використання Starlink ЗСУ

Разом із тим у матеріалі зазначається, що можливість застосування супутникової системи Starlink для відбиття агресії РФ блокується на рівні Білого дому.

За даними джерел газети, Ілон Маск заявив, що для цього потрібне політичне рішення, яке ухвалює влада США.

"Джерела, обізнані з ситуацією, повідомили, що раніше Маск говорив Федорову, що він не проти дозволити Україні використовувати безпілотники, оснащені системою Starlink, за межами своїх кордонів для нанесення ударів по російських цілях. Однак, за словами джерел, Маск заявив Україні, що це політичне рішення, яке має бути ухвалене в Білому домі", - йдеться в матеріалі.

/ Інфографіка: Главред

Експерт про умову, за якої Путін не погодиться на мир

Дипломат Володимир Огризко вважає, що Росія поки що не готова навіть до компромісного миру. На його думку, Володимир Путін сприймає припинення війни як загрозу своєму режиму, тому відкидає можливість перемир’я.

Раніше з'явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусив.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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