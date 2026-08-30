"Зовсім не залишилося сил": Суханов відверто розповів про боротьбу із хворобою

Ви дізнаєтеся:
- Як Олексій Суханов дізнався про свій діагноз
- Скільки років ведучий жив із хворобою, не підозрюючи про неї
- Що стало причиною розвитку діабету
Український телеведучий Олексій Суханов відверто поділився подробицями про своє здоров’я в інтерв’ю РБК-Україна. Як з’ясувалося, він роками жив із цукровим діабетом, навіть не підозрюючи про небезпечне захворювання.
Суханов пояснював постійну втому напруженим знімальним графіком і продовжував виходити на майданчик, змушуючи себе. Правду про свій стан ведучий дізнався лише через шість років після початку розвитку хвороби, коли симптоми стали нестерпними.
"Коли в мене справді вже зовсім не залишилося сил, і коли лікар подивився на мої аналізи та в крайній розгубленості сказав: „Я не знаю, як ви ще тримаєтеся", - саме так я й дізнався про свій діабет", - згадав ведучий.
Шоумен підкреслив, що діабет зовсім не завжди пов’язаний із вживанням цукру чи солодощів. Головним тригером для організму, на його думку, стали постійні перенавантаження.
"Цукровий діабет - це не тільки через солодощі. Це стреси, у цьому величезна проблема", - підсумував Суханов.
Ведучий додав, що не любить скаржитися на здоров’я, адже в українців сьогодні є безліч інших серйозних проблем.
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Про персону: Олексій Суханов
Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- та радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012–2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023 року), повідомляє Вікіпедія.
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