"Зовсім не залишилося сил": Суханов відверто розповів про боротьбу із хворобою

Телеведучий зізнався, що роками жив із важким захворюванням.

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Олексій Суханов повідомив про діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олексій Суханов

Ви дізнаєтеся:

Як Олексій Суханов дізнався про свій діагноз

Скільки років ведучий жив із хворобою, не підозрюючи про неї

Що стало причиною розвитку діабету

Український телеведучий Олексій Суханов відверто поділився подробицями про своє здоров’я в інтерв’ю РБК-Україна. Як з’ясувалося, він роками жив із цукровим діабетом, навіть не підозрюючи про небезпечне захворювання.

Суханов пояснював постійну втому напруженим знімальним графіком і продовжував виходити на майданчик, змушуючи себе. Правду про свій стан ведучий дізнався лише через шість років після початку розвитку хвороби, коли симптоми стали нестерпними.

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Олексій Суханов / фото: instagram.com, Олексій Суханов

"Коли в мене справді вже зовсім не залишилося сил, і коли лікар подивився на мої аналізи та в крайній розгубленості сказав: „Я не знаю, як ви ще тримаєтеся", - саме так я й дізнався про свій діабет", - згадав ведучий.

Шоумен підкреслив, що діабет зовсім не завжди пов’язаний із вживанням цукру чи солодощів. Головним тригером для організму, на його думку, стали постійні перенавантаження.

Олексій Суханов / фото: instagram.com, Олексій Суханов

"Цукровий діабет - це не тільки через солодощі. Це стреси, у цьому величезна проблема", - підсумував Суханов.

Ведучий додав, що не любить скаржитися на здоров’я, адже в українців сьогодні є безліч інших серйозних проблем.

Олексій Суханов / інфографіка: Главред

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Про персону: Олексій Суханов Олексій Суханов - український (у минулому російський) журналіст, теле- та радіоведучий. Ведучий українського ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" (2012–2022), ведучий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканалі 1+1 Україна (з 2023 року), повідомляє Вікіпедія.

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