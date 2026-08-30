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Масований ракетний удар по Бєлгороду: після серії влучань місто затягнуло димом

Інна Ковенько
30 серпня 2026, 18:05
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Удар по Бєлгороду спричинив масштабні пожежі, зокрема на території складу Ozon.
Масована атака на рсоійський Бєлгород
Масована атака на рсоійський Бєлгород / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Бєлгород зазнав масованого ракетного удару, повідомляють про численні прильоти
  • У місті заявляють про влучання в районі ТЕЦ та електропідстанції
  • Після удару загорілися склади, які використовувала компанія Ozon

Російський Бєлгород опинився під масованим ракетним ударом. Моніторингові каналі та місцеві пабліки пишуть про серію вибухів і влучання одразу в кількох районах міста.

За попередніми даними, під ударом опинилися об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури. Зокрема, повідомляється про влучання в районі Бєлгородської ТЕЦ та електропідстанції. Також один із ударів, за даними місцевих пабліків, стався поблизу телевежі.

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Після вибухів над містом здійнялися густі стовпи диму. Зокрема, сильне задимлення зафіксували в районі Харківської гори та поблизу ТЕЦ.

Крім того повідомляється про удар по складському комплексу "Естейт Логістик". За даними моніторингового каналу Exilenova+, після влучання там спалахнула масштабна пожежа.

  • Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду
    Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду Фото: Exilenova+
  • Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду
    Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду Фото: Exilenova+
  • Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду
    Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду Фото: Exilenova+
  • Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду
    Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду Фото: Exilenova+
  • Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду
    Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду Фото: Exilenova+
  • Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду
    Наслідки ракетного удару по російському Бєлгороду Фото: Exilenova+

Комплекс, за різними даними, займає від 12 до 24,5 тисячі квадратних метрів і використовувався компанією Ozon. Над місцем пожежі піднявся величезний стовп чорного диму.

Інформації про наслідки ударів і масштаби руйнувань наразі немає.

Згодом OSINT-аналітики Astra підтвердили, що один із ударів припав на адресу Кірпічний тупик, 2А, корпуси 3 та 1, де розташований хаб "Естейт Логістик".

Також в. о. губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв заявив, що внаслідок ракетного удару постраждали люди, проте їхню кількість він не уточнив.

Як удари вглиб РФ впливають на терміни закінчення війни

Главред писав, що на думку дипломата Володимира Огризка, те, коли закінчиться війна в Україні залежить лише від одного - здатності України масштабувати удари по російській території.

Більшість виробників українського озброєння сьогодні хвилюються лише про одне – навіть не про технології, які потрібно постійно оновлювати, а про те, що їм не вистачає грошей для того, щоб ці технології запускати, масштабувати і завдавати Росії максимально потужних ударів.

Удари по території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 30 серпня у країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, серед них і Ленінградська. У місті Кіриші місцеві мешканці помідомили про приліт на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Монітори зауважили, що це один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

Крім того, в ніч проти 29 серпня Ростовську область масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади маркетплейсу OZON, мережі техніки DNS та суднобудівний завод у районі Аксаю, де після вибуху спалахнув корабель.

Нагадаємо, що в ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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