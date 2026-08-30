ЗСУ відвоювали територію на важливій ділянці фронту: DeepState оновив карту

Українські військові розширювати зону контролю на Купʼянському напрямку.

https://glavred.net/front/vsu-otbili-territoriyu-na-vazhnom-uchastke-fronta-deepstate-obnovil-kartu-10792694.html Посилання скопійоване

Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Що відомо:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

ЗСУ відновили контроль поблизу Западного на Куп’янщині

Сили оборони України відновили контроль над територією поблизу населеного пункту Западне Куп’янського району Харківської області. Про це повідомили аналітики OSINT-проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного", – йдеться у повідомленні. відео дня

Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного / Фото: DeepState

Зазначається, що що штурмовики 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г. корпусу "Хартія" продовжують просуватися лісовим масивом західніше Дворічної на Куп’янському напрямку.

За останній час українські військовослужбовці зачистили ще близько 2 км² лісу, витісняючи російські війська з обладнаних опорних пунктів.

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що російські війська нарощують чисельність особового складу та військової техніки на Слов’янському напрямку. За оцінкою фахівців американського Інституту вивчення війни (ISW), це може свідчити про підготовку РФ до посилення наступальних дій у районі Лиману.

Крім того, агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомили про диверсію на залізничній лінії в Бєлгородській області. Як стверджують партизани, через цю ділянку російські військові планували переправити на Куп’янський напрямок черговий вантаж із боєприпасами та інженерним обладнанням.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть спробувати захопити Краматорськ і Слов’янськ уже на початку 2027 року. До такого висновку дійшли європейські розвідувальні структури, дані яких наводить німецьке видання WELT.

Які плани готує Росія на фронті восени

"Главред" писав, що, за словами офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, російські війська розробляють плани для чергової ескалації та посилення тиску на фронті з настанням осені.

Ключовою оперативно-стратегічною метою росіян залишається Слов’янсько-Краматорська агломерація, і для цього ворог наступає відразу за кількома напрямками. Зокрема, з півдня найгарячішою точкою залишається Костянтинівка.

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред