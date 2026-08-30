Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ відвоювали територію на важливій ділянці фронту: DeepState оновив карту

Інна Ковенько
30 серпня 2026, 19:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Українські військові розширювати зону контролю на Купʼянському напрямку.
Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного
Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Що відомо:

  • Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
  • ЗСУ відновили контроль поблизу Западного на Куп’янщині

Сили оборони України відновили контроль над територією поблизу населеного пункту Западне Куп’янського району Харківської області. Про це повідомили аналітики OSINT-проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного", – йдеться у повідомленні.

відео дня
Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного
Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного / Фото: DeepState

Зазначається, що що штурмовики 23-го окремого штурмового полку Р.У.Г. корпусу "Хартія" продовжують просуватися лісовим масивом західніше Дворічної на Куп’янському напрямку.

За останній час українські військовослужбовці зачистили ще близько 2 км² лісу, витісняючи російські війська з обладнаних опорних пунктів.

ЗСУ відвоювали територію на важливій ділянці фронту: DeepState оновив карту
Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред писав, що російські війська нарощують чисельність особового складу та військової техніки на Слов’янському напрямку. За оцінкою фахівців американського Інституту вивчення війни (ISW), це може свідчити про підготовку РФ до посилення наступальних дій у районі Лиману.

Крім того, агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомили про диверсію на залізничній лінії в Бєлгородській області. Як стверджують партизани, через цю ділянку російські військові планували переправити на Куп’янський напрямок черговий вантаж із боєприпасами та інженерним обладнанням.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть спробувати захопити Краматорськ і Слов’янськ уже на початку 2027 року. До такого висновку дійшли європейські розвідувальні структури, дані яких наводить німецьке видання WELT.

Які плани готує Росія на фронті восени

"Главред" писав, що, за словами офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, російські війська розробляють плани для чергової ескалації та посилення тиску на фронті з настанням осені.

Ключовою оперативно-стратегічною метою росіян залишається Слов’янсько-Краматорська агломерація, і для цього ворог наступає відразу за кількома напрямками. Зокрема, з півдня найгарячішою точкою залишається Костянтинівка.

Читайте також:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Купянск DeepState Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський анонсував переговори зі США: Кремль відповів на ідею зустрічі лідерів

Зеленський анонсував переговори зі США: Кремль відповів на ідею зустрічі лідерів

20:26Україна
ЗСУ відвоювали територію на важливій ділянці фронту: DeepState оновив карту

ЗСУ відвоювали територію на важливій ділянці фронту: DeepState оновив карту

19:09Фронт
Масований ракетний удар по Бєлгороду: після серії влучань місто затягнуло димом

Масований ракетний удар по Бєлгороду: після серії влучань місто затягнуло димом

18:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україну увірветься справжня осінь: як зміниться погода у перші дні вересня

В Україну увірветься справжня осінь: як зміниться погода у перші дні вересня

Китайський гороскоп на завтра, 31 серпня: Бикам — оптимізм, Коням — клопоти

Китайський гороскоп на завтра, 31 серпня: Бикам — оптимізм, Коням — клопоти

Фінансовий гороскоп на 31 серпня – 6 вересня: Козерогам — зміни, Тельцям — успіх

Фінансовий гороскоп на 31 серпня – 6 вересня: Козерогам — зміни, Тельцям — успіх

Пень не доведеться викорчовувати: що зробити, щоб він сам розсипався на труху

Пень не доведеться викорчовувати: що зробити, щоб він сам розсипався на труху

Землю накрив геомагнітний шторм G1: коли закінчиться магнітна буря

Землю накрив геомагнітний шторм G1: коли закінчиться магнітна буря

Останні новини

21:28

Цвіль зникне на очах: копійчаний засіб миттєво вирішить проблему

21:15

"Ми зараз на стадії усвідомлення": Денисенко порадив, як далі жити українцямПогляд

20:48

Садівники назвали 6 рослин, як треба обовʼязково обрізати у вересні

20:43

Про врожай можна забути: які дерева категорично не можна обрізати на початку осеніВідео

20:26

Зеленський анонсував переговори зі США: Кремль відповів на ідею зустрічі лідерівВідео

Бронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересняБронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересня
20:18

З кондиціонера йде слабкий потік повітря: що обов’язково потрібно перевірити

19:27

Відбілювач більше не потрібен: яку помилку роблять під час чищення унітазуВідео

19:09

ЗСУ відвоювали територію на важливій ділянці фронту: DeepState оновив карту

18:28

РФ б'є по ТЦ та складах: українцям назвали, які продукти будуть у дефіциті

Реклама
18:05

Масований ракетний удар по Бєлгороду: після серії влучань місто затягнуло димомФото

17:41

Анджеліна Джолі таємно прибула до України — де помітили зіркуВідео

17:31

В Україні стрімко подешевшав популярний фрукт: скільки тепер коштує кілограм

17:29

Пралка прослужить набагато довше: хитрий спосіб від цвілі та засміченьВідео

16:54

Які штани носити восени замість джинсів: стилістка показала 5 модних моделейВідео

16:54

Монстера буде пишною та здоровою: яке підживлення дати їй у вересні

16:29

Втратив сім'ю і сам постраждав: у зірки шоу "Зважені та щасливі" сталася трагедія

16:27

Хмара назвав мету Путіна та розкрив єдиний спосіб, як зупинити РФ

16:27

Як приготувати гречку по-новому: прості та смачні рецепти щодня

16:10

Народжені у певні місяці можуть успадкувати особливі здібності від предків

16:02

Для чого городники поливають рослини ромашковим настоєм: трюк вирішує поширену проблему

Реклама
15:51

Риболовля у вересні: в які дні місяця риба клюватиме найкраще за все

15:47

"Зовсім не залишилося сил": Суханов відверто розповів про боротьбу із хворобою

15:28

Готовий віддати сам: Потапа хочуть позбавити звання заслуженого артиста

15:26

СБС влаштували нічний погром на аеродромах РФ: знищено низку "жирних" цілей ворога

15:25

Україна випробовує чотири перехоплювачі для боротьби з реактивними "Шахедами" - Хмара

15:10

Де шукати гриби в лісі: 3 головні ознаки, які гарантують повний кошик

14:49

Бруд на підошві зникне за хвилини: проста суміш, яка поверне білизну

14:44

Гороскоп Таро на завтра, 31 серпня: Ракам — перерва, Стрільцям — уникати проблем

14:32

Ракета РФ вбила трьох людей під час забігу у пам'ять про загиблих Героїв України

14:14

"Переживаю новий етап": Горова показала дорослих дітей та зробила зізнання

14:09

"Не хочу грати": Настя Каменських пояснила свою позицію щодо війни

14:04

Як називали дітей понад 100 років тому: незвичні варіанти імен

13:54

Чому лавровий лист псує борщ: яка дешева спеція змінить смак страви

13:31

Де категорично не можна зберігати олію: правила, що збережуть продукт

13:29

"Не впевнений, що можу бути з тобою": чоловік Тодоренко прийняв рішення

13:18

Як видалити жир з решіток газової плити без хімії за 10 хвилин

13:15

"Задорого": Денисенко звинуватили через прикрасу на червоній доріжці

13:05

Китайський гороскоп на 31 серпня – 6 вересня: Щурам — спокій, Тиграм — баланс

12:58

"Страшно": телеведучий показав наслідки атаки на будинок родичів під Києвом

12:45

Гороскоп Таро на вересень 2026: кому варто остерігатися спокус і маніпуляційВідео

Реклама
12:43

Прямо з заводу по українцях: "Флеш" розповів про особливість атак РФ

12:19

Як сушити одяг після прання, щоб потім його не прасувати - лайфхак

12:12

Фінансовий гороскоп на 31 серпня – 6 вересня: Козерогам — зміни, Тельцям — успіх

11:59

Кремль посилює диверсії в Європі, намагаючись приховати невдачі в Україні - WSJ

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 31 серпня: Бикам — оптимізм, Коням — клопоти

11:43

Ситний салат на вечерю за 7 хвилин: рецепт дуже смачної страви з ковбасок

11:32

На кого чекає величезний успіх і сила: гороскоп Таро на вересень 2026 рокуВідео

11:19

Зламається вмить: 5 речей, які категорично не можна прибирати пилососом

10:59

Росія може готуватися до нового наступу: в ISW повідомили про скупчення військ

10:57

"Найбільша нагорода": Федишин зробила заяву після гучного обурення чоловіка

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти