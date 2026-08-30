Під Києвом прогриміли потужні вибухи: спалахнула масштабна пожежа - перші детали атаки РФ

Під час чергової атаки РФ на Київщину в області пролунали потужні вибухи.

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Атака РФ на Київщину / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скриншот

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РФ атакує Київщину реактивними безпілотниками

У селі Погреби пролунали потужні вибухи

Після вибухів у населеному пункті спалахнула масштабна пожежа

Російські війська продовжують тероризувати Київщину реактивними безпілотниками. У Погребах неподалік Києва пролунали потужні вибухи, після цього спалахнула пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки.

На місці видно масштабне загоряння та стовп густого диму. Інформація про постраждалих і можливі руйнування наразі уточнюється.

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Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія у ніч на 30 серпня атакувала Київ. За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше три людини, є пошкодження у чотирьох районах столиці.

Крім того, 29 серпня, близько 09:30 РФ завдала ракетного удару по території одного з населених пунктів Харківської області, де проходив забіг у пам’ять про загиблих Героїв України. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей.

Раніше стало відомо, що лише протягом суботи, 29 серпня, російські загарбники завдали по Україні 224 удари за допомогою безпілотників, більшість з яких - реактивні.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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