"Не впевнений, що можу бути з тобою": чоловік Тодоренко прийняв рішення

Коротко:
- Чому Тодоренко заздрить своєму чоловікові
- Що він їй сказав і яке рішення прийняв
Чоловік зрадниці Регіни Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, Влад Топалов, поскаржився на труднощі та конфлікти з дружиною.
Як пишуть російські пропагандисти, Топалов скаржиться на свою дружину-зрадницю, яка нібито постійно ініціює скандали. "Я прийняв для себе рішення, що я просто завжди неправий. Це дуже зручно і дуже зрозуміло", - міркує російський співак.
Крім того, Топалов каже, що одна з останніх сварок сталася через заздрість Тодоренко. Та розсердилася через те, що її зірковий чоловік вирушив дбати про своє здоров’я, приймати холодні ванни. Водночас сама ведуча залишилася вдома з трьома дітьми.
Топалов навіть не приховує, що заради збереження миру в родині йому доводиться придушувати в собі справжні почуття та думки, інакше все закінчиться не найкращим чином. "Я взагалі не впевнений, що можу бути з тобою собою", - підсумував співак.
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Про особу: Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко - телеведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар’єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
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