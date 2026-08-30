"Не впевнений, що можу бути з тобою": чоловік Тодоренко прийняв рішення

Зрадниця Тодоренко заздрить своєму чоловікові Владу Топалову.

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Чоловік Тодоренко схожий на наркомана / Колаж Главред, фото Instagram/reginatodorenko

Коротко:

Чому Тодоренко заздрить своєму чоловікові

Що він їй сказав і яке рішення прийняв

Чоловік зрадниці Регіни Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, Влад Топалов, поскаржився на труднощі та конфлікти з дружиною.

Як пишуть російські пропагандисти, Топалов скаржиться на свою дружину-зрадницю, яка нібито постійно ініціює скандали. "Я прийняв для себе рішення, що я просто завжди неправий. Це дуже зручно і дуже зрозуміло", - міркує російський співак.

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Топалов прийняв рішення / Фото 7Дней

Крім того, Топалов каже, що одна з останніх сварок сталася через заздрість Тодоренко. Та розсердилася через те, що її зірковий чоловік вирушив дбати про своє здоров’я, приймати холодні ванни. Водночас сама ведуча залишилася вдома з трьома дітьми.

Тодоренко заздрить чоловікові / Фото Instagram/reginatodorenko

Топалов навіть не приховує, що заради збереження миру в родині йому доводиться придушувати в собі справжні почуття та думки, інакше все закінчиться не найкращим чином. "Я взагалі не впевнений, що можу бути з тобою собою", - підсумував співак.

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Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - телеведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар’єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв’язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

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