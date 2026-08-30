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"Задорого": Денисенко звинуватили через прикрасу на червоній доріжці

Христина Трохимчук
30 серпня 2026, 13:15
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Українська актриса заявила, що видаляє Threads через хейт навколо її образу для Одеського кінофестивалю.
Наталка Денисенко - скандал із плагіатом прикрас
Наталка Денисенко - скандал із плагіатом прикрас / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Засновниця бренду Nadiia World звинуватила Наталку Денисенко
  • Якими аргументами актриса виправдовувала копіювання тіари
  • Як користувачі мережі відреагували на виправдання зірки

Українська актриса Наталка Денисенко опинилася в центрі гучного скандалу через прикрасу, з якою вона з'явилася на червоній доріжці Одеського міжнародного кінофестивалю. Засновниця бренду Nadiia World Надія Шаповал у Threads публічно звинуватила артистку в копіюванні дизайну.

За словами Шаповал, напередодні кінофестивалю до неї звернулися з проханням надати авторський восковий вінок для образу Денисенко. Бренд відмовив, пояснивши, що це тендітна ручна робота. Однак пізніше актриса з’явилася на публічному заході в прикрасі, яка практично один в один повторювала оригінал.

відео дня
Допис Надії Шаповал
Пост Надії Шаповал / скрін з Threads

"Для мене це не питання конкуренції. Це питання авторства та етики", - заявила Надія Шаповал.

Денисенко не залишилася осторонь і відповіла на претензії. Актриса зізналася, що хотіла придбати вінок, але ціна у 8000 гривень здалася їй занадто високою для одного виходу. Тому вона звернулася до іншого майстра, використавши фото бренду лише як "референс подібної форми".

Реакція Наталки Денисенко на звинувачення у плагіаті
Реакція Наталки Денисенко на звинувачення у плагіаті / скрін з Threads

"Перед подією я звернулася до вас із запитом щодо можливості взяти ваш віночок, але 8000 було для мене задорого для одного виходу. Через деякий час ви запропонували подарувати мені його, за що я щиро вдячна, але на той момент я вже замовила прикрасу, використовуючи ваші фото лише як референс подібної форми", - виправдалася актриса.

Однак виправдання про "натхнення" викликали шквал жорсткої критики в Threads. Користувачі наголосили, що створення точної копії чужого дизайну через дороговизну оригіналу - це знецінення чужої праці.

Наталка Денисенко на Одеському кінофестивалі
Наталка Денисенко на Одеському кінофестивалі / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Надихнутися референсом" і відтворити чужий авторський дизайн 1:1 у іншого майстра тільки тому, що оригінал "занадто дорогий" - це не референс, а підробка... Замість того, щоб чесно визнати неетичний вчинок, ви перекладаєте відповідальність на автора, звинувачуючи її в хайпі"

"У цій ситуації достатньо було чесно визнати помилку, вибачитися та вказати авторство. Натомість ви називаєте звинувачення безпідставними, водночас фактично підтверджуючи їхню обґрунтованість. Саме така реакція й викликає ще більше обурення"

"За 8 тисяч я б теж на один вихід таке не купила... Я, звичайно, не виправдовую Наталію, але можна було б знайти щось інше за доступною ціною"

"Знайти інше - так. Скопіювати чужий дизайн 1:1 - ні"

Наталка Денисенко видалила Threads
Наталка Денисенко видалила Threads / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

У результаті шквалу негативних коментарів Наталка Денисенко поскаржилася на атмосферу в мережі та заявила, що видалить додаток зі свого телефону.

"Дуже не люблю Threads - люди збираються, щоб облити брудом одне одного. Краще видалю", - підсумувала актриса.

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Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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