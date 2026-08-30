"Задорого": Денисенко звинуватили через прикрасу на червоній доріжці

Українська актриса заявила, що видаляє Threads через хейт навколо її образу для Одеського кінофестивалю.

https://glavred.net/stars/slishkom-dorogo-denisenko-obvinili-iz-za-ukrasheniya-na-krasnoy-dorozhke-10792595.html Посилання скопійоване

Наталка Денисенко - скандал із плагіатом прикрас / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Засновниця бренду Nadiia World звинуватила Наталку Денисенко

Якими аргументами актриса виправдовувала копіювання тіари

Як користувачі мережі відреагували на виправдання зірки

Українська актриса Наталка Денисенко опинилася в центрі гучного скандалу через прикрасу, з якою вона з'явилася на червоній доріжці Одеського міжнародного кінофестивалю. Засновниця бренду Nadiia World Надія Шаповал у Threads публічно звинуватила артистку в копіюванні дизайну.

За словами Шаповал, напередодні кінофестивалю до неї звернулися з проханням надати авторський восковий вінок для образу Денисенко. Бренд відмовив, пояснивши, що це тендітна ручна робота. Однак пізніше актриса з’явилася на публічному заході в прикрасі, яка практично один в один повторювала оригінал.

відео дня

Пост Надії Шаповал / скрін з Threads

"Для мене це не питання конкуренції. Це питання авторства та етики", - заявила Надія Шаповал.

Денисенко не залишилася осторонь і відповіла на претензії. Актриса зізналася, що хотіла придбати вінок, але ціна у 8000 гривень здалася їй занадто високою для одного виходу. Тому вона звернулася до іншого майстра, використавши фото бренду лише як "референс подібної форми".

Реакція Наталки Денисенко на звинувачення у плагіаті / скрін з Threads

"Перед подією я звернулася до вас із запитом щодо можливості взяти ваш віночок, але 8000 було для мене задорого для одного виходу. Через деякий час ви запропонували подарувати мені його, за що я щиро вдячна, але на той момент я вже замовила прикрасу, використовуючи ваші фото лише як референс подібної форми", - виправдалася актриса.

Однак виправдання про "натхнення" викликали шквал жорсткої критики в Threads. Користувачі наголосили, що створення точної копії чужого дизайну через дороговизну оригіналу - це знецінення чужої праці.

Наталка Денисенко на Одеському кінофестивалі / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Надихнутися референсом" і відтворити чужий авторський дизайн 1:1 у іншого майстра тільки тому, що оригінал "занадто дорогий" - це не референс, а підробка... Замість того, щоб чесно визнати неетичний вчинок, ви перекладаєте відповідальність на автора, звинувачуючи її в хайпі"

"У цій ситуації достатньо було чесно визнати помилку, вибачитися та вказати авторство. Натомість ви називаєте звинувачення безпідставними, водночас фактично підтверджуючи їхню обґрунтованість. Саме така реакція й викликає ще більше обурення"

"За 8 тисяч я б теж на один вихід таке не купила... Я, звичайно, не виправдовую Наталію, але можна було б знайти щось інше за доступною ціною"

"Знайти інше - так. Скопіювати чужий дизайн 1:1 - ні"

Наталка Денисенко видалила Threads / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

У результаті шквалу негативних коментарів Наталка Денисенко поскаржилася на атмосферу в мережі та заявила, що видалить додаток зі свого телефону.

"Дуже не люблю Threads - люди збираються, щоб облити брудом одне одного. Краще видалю", - підсумувала актриса.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ірина Федишин особисто прокоментувала гучний скандал навколо відсутності у неї державних нагород після того, як її продюсер і чоловік Віталій Човник публічно висловив обурення через те, що артистку ігнорують під час вручення почесних звань.

Також житло музиканта Жені Галича зазнало серйозних пошкоджень під час ворожої атаки на Київську область. Через потужну вибухову хвилю, яка зачепила житлові будинки, родина лідера гурту O.TORVALD була змушена терміново евакуюватися в безпечніше місце.

Читайте також:

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред