"Страшно": телеведучий показав наслідки атаки на будинок родичів під Києвом

Константиновський вирішив, що за межами Києва його родині буде безпечніше, тому разом із дружиною вирушив до її батьків.

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Фіма Константиновський показав наслідки атаки на будинок родичів під Києвом / колаж: Главред, фото: instagram.com/fimakonst

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Артист показав кадри пошкодженого житла

Ніхто з членів сім'ї не постраждав

Український гуморист і телеведучий Фіма Константиновський розповів про наслідки російської атаки на будинок батьків його дружини в Бучанському районі Київської області. Артист показав кадри пошкодженого будинку та зізнався, що разом із дружиною перебував там під час удару.

Константиновський вирішив, що за межами Києва його родині буде безпечніше, тому разом із дружиною Лізою вирушив до її батьків. Однак під час атаки поруч із будинком сталася детонація, внаслідок якої ударна хвиля вибила вікна та двері.

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"За містом не настільки вже й безпечніше, коли боєприпаси складують біля житлових будинків. Ми вчора вирішили з Лізою залишитися у її батьків, і наша ставка не виправдалася. Усі живі й здорові - це головне. Детонація - це голосно, довго, страшно і некруто", - написав ведучий в Instagram.

У публікації він також поділився фотографією кімнати, підлога якої виявилася усіяна осколками розбитого скла.

Незважаючи на пошкодження будинку, головне, за словами Константиновського, що ніхто з членів сім’ї не постраждав.

Фото: instagram.com/fimakonst

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Про особу: Фіма Константиновський Фіма Константиновський - український ведучий. П’ять років грав у команді КВН "Дніпро". Близько чотирьох років займався стендапом у StandUp Dnepr City. Відомий як ведучий шоу "Кохання на виживання" на Новому каналі.

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