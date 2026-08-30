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В Україну увірветься справжня осінь: як зміниться погода у перші дні вересня

Анна Косик
30 серпня 2026, 09:57
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Синоптик попередив про зміну погодніх умов вже у перший тиждень вересня.
В Україну увірветься справжня осінь: як зміниться погода у перші дні вересня
Прогноз погоди в Україні 31 серпня - 6 вересня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться погода в Україні у перші дні вересня
  • Коли в Україні похолодає

Погода в Україні наступного тижня буде теплою та переважно сонячною. Лише на вихідних очікується похолодання та збільшення кількості опадів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у першій половині нового робочого тижня буде підвищений атмосферний тиск та переважатиме антициклон. Тому небо над Україною буде малохмарним, а денні температури сягатимуть літніх показників.

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"Ближче до вихідних погода стане більш нестійкою під впливом циклонів та атмосферних фронтів із північного заходу Європи. Часом посилюватиметься вітер, а температурний фон поступово знизиться на 4-7 градусів", - попередив Кібальчич.

синоптическая карта
Синоптична карта / фото: meteoprog.com

Погода в Україні 31 серпня

У понеділок синоптик прогнозує короткочасні дощі, можливу грозу місцями у центральних, північних та західних областях. На решті території країни без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман.

Вітер вночі змінного напрямку, вдень південний/південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14+19 градусів, вдень +27+32 градусів.

В Україну увірветься справжня осінь: як зміниться погода у перші дні вересня
Погода в Україні 31 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 1 вересня

У вівторок нестійка погода очікується у західних, вдень також у північних регіонах. Пройдуть грозові дощі, вдень місцями зливи з градом та шквалистим вітром.В решті регіонів України без опадів. Вітер південний/південно-західний, 5–10 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви, 15–20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +14+19 градусів, вдень +27+32 градусів, у західних областях +23+28 градусів.

В Україну увірветься справжня осінь: як зміниться погода у перші дні вересня
Погода в Україні 1 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 2 вересня

У середу Кібальчич прогнозує погоду без опадів через вплив області підвищеного атмосферного тиску. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер вночі змінного напрямку, вдень західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +11+17 градусів, вдень +24+29 градусів, у південно-східній частині +28+33 градуси.

погода 2 сентября
Погода в Україні 2 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 3 вересня

У четвер на більшій частині території України прогнозується суха та тепла погода, без опадів. Лише вдень у північних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +13+19 градусів, вдень +24+29 градусів, у південних областях та Криму +27+32 градуси.

Погода в Україні 4 вересня

У п'ятницю продовжиться період сухої та теплої погоди, без істотних опадів. Лише у денний час під впливом атмосферного фронту, у західних та північних регіонах місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.

Вітер вночі змінного напрямку, вдень південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11+18 градусів, вдень +26+31 градус, у районі Полісся та Карпатах не більше +18+23 градусів.

Погода в Україні 5 вересня

У суботу внаслідок розвитку циклонічної діяльності, на більшій частині території України пройдуть дощі, місцями з грозою, дрібним градом та шквалами. Вітер західний/південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями можливі пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме близько +13+18 градусів, вдень +19+24 градуси, у південно-східних областях та Криму +25+30 градусів.

Погода в Україні 6 вересня

У неділю у північних та східних областях пройдуть дощі, на решті території країни істотних опадів не прогнозується. Вітер західний/північно-західний, 7–12 м/с, на Лівобережжі вранці та вдень пориви, 15–20 м/с.

Температура повітря вночі знизиться до +8+13 градусів, вдень коливатиметься в межах +20+25 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 30 серпня погодні умови в Україні визначатиме малорухомий антициклон та його виступ над Східною Європою. Лише у західних регіонах малоактивні атмосферні фронти стануть причиною більшої кількості хмар.

Раніше повідомлялося, що середня місячна температура повітря у вересні в Україні прогнозується у межах +11+18 градусів, що близько до норми. Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм, а у Карпатах 74–106 мм.

Напередодні стало відомо, що за попередніми розрахунками сезонних моделей, початок вересня в Україні може пройти під знаком теплої, а часом майже літньої погоди.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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