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Готовий віддати сам: Потапа хочуть позбавити звання заслуженого артиста

Олена Кюпелі
30 серпня 2026, 15:28
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Потап обурився через петицію, в якій пропонують позбавити його звання заслуженого артиста України.
Потап і Настя повернуться на сцену
Потап пропонує відмовитися від свого звання / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських, Потап

Коротко:

  • Яка петиція засмутила Потапа
  • Який варіант вирішення проблеми він пропонує

Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, готовий відмовитися від звання заслуженого артиста України.

Артист Олексій Потапенко образився через петицію, яку зареєстрували на сайті президента, і опублікував великий допис на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Зокрема, петиція стосується позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України.

Потап обурюється через петицію
Потап обурюється через петицію / Скріншот

"Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу або поверне людям віру - я готовий. Добровільно віддам. Бо сьогодні нам потрібні не полювання на відьом і не пошук чергового артиста, якого можна символічно покарати. Нам потрібна єдність, здоровий глузд і розуміння, хто наш справжній ворог", - пише Потап.

Потап також додає, що народним артистом він нібито був "задовго до будь-яких указів і посвідчень". "Це звання мені дали люди - концертами, піснями, повними залами, двадцятьма роками разом. Тому у мене є зустрічна пропозиція: звання "Заслуженого" я готовий добровільно здати. В обмін на "Народного". Не ви мені давали народну любов - не вам її й забирати", - каже він.

Потап
Потап готовий віддати звання "заслуженого" / фото: instagram.com, Потап

Зазначимо, що такі петиції подають самі громадяни України, тобто "народ". Електронна петиція на сайті Президента України - це офіційне звернення громадян до глави держави, яке можна подати через спеціальний сайт електронних петицій.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Потап і Настя опублікували відеоролик, у якому торкнулися мовного питання та поняття "свободи", чим викликали потужну хвилю критики. Контент складається з двох контрастних частин. У першій артисти з’являються в домашньому одязі, корчаться та імітують муки під написом російською мовою: "Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що ми говоримо російською, ми зовсім забули, що існує таке поняття, як…".

Через кілька секунд кадр різко змінюється: уже в наступній частині Потап і Настя посміхаються, танцюють у літніх вбраннях на розкішній яхті в морі, а на екрані з’являється єдиний короткий текст великими літерами - "Свобода".

На цей ролик різко відреагувала Олена Мозгова. Вона жорстко розкритикувала колись популярний в Україні дует.

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Про особу: Потап

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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