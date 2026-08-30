Готовий віддати сам: Потапа хочуть позбавити звання заслуженого артиста

Коротко:
- Яка петиція засмутила Потапа
- Який варіант вирішення проблеми він пропонує
Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, готовий відмовитися від звання заслуженого артиста України.
Артист Олексій Потапенко образився через петицію, яку зареєстрували на сайті президента, і опублікував великий допис на своїй сторінці в Instagram.
Зокрема, петиція стосується позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України.
"Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу або поверне людям віру - я готовий. Добровільно віддам. Бо сьогодні нам потрібні не полювання на відьом і не пошук чергового артиста, якого можна символічно покарати. Нам потрібна єдність, здоровий глузд і розуміння, хто наш справжній ворог", - пише Потап.
Потап також додає, що народним артистом він нібито був "задовго до будь-яких указів і посвідчень". "Це звання мені дали люди - концертами, піснями, повними залами, двадцятьма роками разом. Тому у мене є зустрічна пропозиція: звання "Заслуженого" я готовий добровільно здати. В обмін на "Народного". Не ви мені давали народну любов - не вам її й забирати", - каже він.
Зазначимо, що такі петиції подають самі громадяни України, тобто "народ". Електронна петиція на сайті Президента України - це офіційне звернення громадян до глави держави, яке можна подати через спеціальний сайт електронних петицій.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, Потап і Настя опублікували відеоролик, у якому торкнулися мовного питання та поняття "свободи", чим викликали потужну хвилю критики. Контент складається з двох контрастних частин. У першій артисти з’являються в домашньому одязі, корчаться та імітують муки під написом російською мовою: "Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що ми говоримо російською, ми зовсім забули, що існує таке поняття, як…".
Через кілька секунд кадр різко змінюється: уже в наступній частині Потап і Настя посміхаються, танцюють у літніх вбраннях на розкішній яхті в морі, а на екрані з’являється єдиний короткий текст великими літерами - "Свобода".
На цей ролик різко відреагувала Олена Мозгова. Вона жорстко розкритикувала колись популярний в Україні дует.
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Про особу: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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