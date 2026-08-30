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Втратив сім'ю і сам постраждав: у зірки шоу "Зважені та щасливі" сталася трагедія

Олена Кюпелі
30 серпня 2026, 16:29
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У Слави з шоу "Зважені та щасливі" сталася страшна трагедія в родині.
Слава з проєкту
Слава з проєкту "Зважені та щасливі" втратив свою сім’ю / Колаж Главред, фото - скріншот Марини Боржемської, СТБ

Коротко:

  • Що сталося в родині В'ячеслава Грабового
  • Про що розповіла Марина Боржемська

Переможець 10-го сезону популярного розважального шоу "Зважені та щасливі", в якому учасники борються із зайвою вагою, В'ячеслав Грабовий, втратив усю свою родину.

Як повідомила тренерка проєкту Марина Боржемська на своїй сторінці в Instagram, у В’ячеслава загинули батьки та молодший брат. Сам він перебуває в лікарні.

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Марина Боржемська попросила допомогти переможцю шоу
Марина Боржемська попросила допомогти переможцю шоу / Скріншот Instagram/uzelkova.marina

Марина не розкрила жодних подробиць того, що сталося. Вона лише попросила підтримати учасника або фінансово, або морально. "Напишіть Славі кілька теплих слів. Дайте йому відчути, що він не один", - каже Боржемська.

В'ячеслав Грабовий загинув в Одесі
В'ячеслав Грабовий загинув в Одесі / Фото Instagram/vyaheslav7777

У коментарях пишуть, що трагедія сталася в Одесі. Зокрема, як пише Gazeta.ua, чоловік із мисливської рушниці застрелив своїх батьків і поранив брата, після чого забарикадувався в квартирі та вчинив самогубство.

В'ячеслав Грабовий значно схуд за час участі у проєкті
В'ячеслав Грабовий сильно схуд за час проекту / Фото Instagram/vyaheslav7777

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Про особу: Марина Боржемська

Марина Боржемська стала відомою як дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова. Однак справжня слава прийшла до дівчини у 2016 році, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узелков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб розпався. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина самостійно виховує сина Роберта та доньку Олівію від Узелкова.

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