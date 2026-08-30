В Україні стрімко подешевшав популярний фрукт: скільки тепер коштує кілограм

Ціни на яблука в Україні за тиждень знизилися ще на 20%.

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В Україні різко подешевшали яблука / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яблука в Україні подешевшали до 15–25 грн за кілограм

Ціни впали через слабкий попит і збільшення пропозиції осінніх сортів

Новий урожай яблук уже на 44% дешевший, ніж наприкінці серпня 2025 року

В Україні продовжують знижуватися ціни на яблука нового врожаю. Здешевлення пов’язане зі стриманим попитом та збільшенням пропозиції фруктів осінніх сортів. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що наразі якісне яблуко надходить у продаж за ціною 15–25 грн за кілограм. У середньому ціни знизилися на 20% порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

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"Сьогодні в продаж переважно надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для тривалого зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх у найкоротші строки та знижують відпускні ціни на цю продукцію", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Водночас яблука нового врожаю вже значно дешевші, ніж торік. Наразі їхня середня ціна на 44% нижча, ніж наприкінці серпня 2025 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко говорив, що продовольчого дефіциту в Україні немає, а порожні полиці в частині супермаркетів - це тимчасовий наслідок збоїв у постачанні після атак країни-агресора Росії.

За його словами, російська сторона веде системну кампанію в соцмережах, аби підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності.

"Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий", - наголосив він.

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Як писав раніше Главред, ціни на картоплю в Україні можуть зрости, попри дешеву продукцію в розпал збирання врожаю. Головний ризик сезону 2026/27 проявиться не восени, а взимку та навесні, коли почне скорочуватися пропозиція якісної товарної картоплі, придатної до тривалого зберігання. Такий прогноз озвучила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва.

Нагадаємо, в Україні почати знижуватися ціни на тепличні помідори. Це пов’язано із труднощами з реалізацією через незадовільну якістю томатів.

Також в Україні вже другий тиждень поспіль дешевшає картопля. Основною причиною такого здешевлення стало активне збирання врожаю в основних регіонах виробництва, через що на ринку збільшилася пропозиція.

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