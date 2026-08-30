Прямо з заводу по українцях: 'Флеш' розповів про особливість атак РФ

Росіяни нарощують використання реактивних дронів для ударів по Україні.

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Окупанти останнім часом майже цілодобово атакують Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash, t.me/dsns_telegram

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РФ збільшила кількість дронів для ударів по Україні

Ворог атакує Україну "Шахедами" ледь не одразу після їх виробництва

Росія майже цілодобово б'є по деяких областях України

Країна-агресор Росія минулого місяця атакувала України приблизно 1500 реактивними "Шахедами". Про це повідомив у Telegram радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його даними, вже у серпні ворог застосував більше 2500 таких безпілотників. При цьому "Флеш" вказав на важливий нюанс, а саме дати виробництва реактивних БпЛА, якими РФ б'є по Україні.

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"Реактивні "Шахеди" запускаються по Україні практично прямо з заводу", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Скільки озброєння застосувала РФ за останній тиждень

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за поточний тиждень росіяни випустили проти українців майже 2 тисячі ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північнокорейську балістику.

"Фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових та прикордонних громадах: Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпровщини, Донеччини, Сумщини. На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обовʼязково будуть. Дякуємо кожному, хто допомагає посилювати ППО України і наш захист", - додав глава держави.

Скільки дронів РФ може випускати щодня

Главред писав, що за словами експерта з авіації Валерія Романенка, станом на сьогодні армія РФ може атакувати Україну понад сотнею реактивних дронів на добу.

Експерт наголосив, що статистика останніх нальотів демонструє високу інтенсивність повітряного терору, проте оборонці ефективно нейтралізують загрозу.

Російські удари дронами по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія у ніч на 30 серпня атакувала Київ. За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше три людини, є пошкодження у чотирьох районах столиці.

Раніше стало відомо, що лише протягом суботи, 29 серпня, російські загарбники завдали по Україні 224 удари за допомогою безпілотників, більшість з яких - реактивні.

Напередодні повідомлялося, що кількість загиблих у Бучанському районі Київської області після російської атаки 28 серпня по складу з боєприпасами зросла до 37 людей.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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