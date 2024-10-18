Байден зробив гучну заяву щодо війни в Україні та назвав небезпечний період

Президент США впевнений у тому, що союзники повинні продовжувати підтримку України.

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Джо Байден зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента

На Україну та її партнерів чекає важка зима, в контексті війни з країною-агресором РФ, заявив президент США Джо Байден.

При цьому, під час візиту до Німеччини, він закликав союзників продовжувати підтримку України, передає Reuters.

Водночас він переконаний у тому, що союзники мають забезпечувати підтримку, доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру.

"Ми не можемо здатися. Ми повинні продовжувати нашу підтримку. На мою думку, ми маємо продовжувати, доки Україна не доб'ється справедливого та міцного миру відповідно до Статуту ООН", - додав Байден.

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Раніше Байден оголосив про нову допомогу США на $425 мільйонів. Пакет включатиме ракети-перехоплювачі до протиповітряних систем, боєприпаси типу "повітря-земля", артснаряди тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Байден може дозволити Києву бити вглиб РФ після виборів. Якби США дозволили Україні використовувати ракети великої дальності, це стало б найважливішим сигналом.

Як повідомлялося раніше, Байден після візиту Зеленського до США зробив прогноз щодо завершення війни. Сполучені Штати нададуть підтримку Україні на кожному етапі її шляху, сказав Джо Байден.

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