Майже 900 авіабомб за тиждень: Зеленський відповів на російський терор

Зеленський також згадав російський удар по Запоріжжю.

https://glavred.net/ukraine/pochti-900-aviabomb-za-nedelyu-zelenskiy-otvetil-na-rossiyskiy-terror-10600982.html Посилання скопійоване

Удари РФ по Україні / колаж: Главред, фото: Командування ПС ЗСУ, скрін з відео

Російський терор можна зупинити лише єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, тільки за один цей тиждень російська армія застосувала майже 900 авіаційних бомб, більш ніж 300 "шахедів" і понад 40 ракет.

"Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу – єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну", - наголосив президент. відео дня

Він також згадав російський удар по Запоріжжю авіабомбами, внаслідок якого зазнали шкоди звичайні житлові будинки.

Зеленський опублікував відео ударів РФ по Україні:

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, що російські загарбники в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Вони поцілили по житловій забудові. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки.

Станом на 11:00 ранку відомо про 13 постраждалих, серед них — 17-річний хлопець. Також пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя - Солотвино.

Також відомо, що уночі противник випустив по Україні 22 ударних дрони. Райони пусків: Єйськ, Курськ та мис Чауда в окупованому Криму. Протиповітряна оборона працювала у чотирьох областях.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред