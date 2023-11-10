Білий дім підтвердив переговори Джо Байдена і Сі Цзіньпіна: про що говоритимуть

У Білому домі повідомили про те, що Джо Байден і Сі Цзіньпін проведуть переговори 15 листопада. ЗМІ стало відомо, що стане темою розмови.

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Білий дім підтвердив переговори Джо Байдена і Сі Цзіньпіна / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін планують провести особисту зустріч 15 листопада у Сан-Франциско. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Адміністрація Байдена підкреслює, що під час зустрічі лідери обговорять двосторонні відносини між США та Китаєм, важливість підтримки відкритих каналів зв'язку, а також ряд регіональних та глобальних питань.

"Спираючись на свою останню зустріч у листопаді 2022 року на Балі, Індонезія, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де наші інтереси збігаються, зокрема щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту", – йдеться у повідомленні. відео дня

Водночас, як зазначає видання Financial Times, на переговорах у Сан-Франциско 15 листопада президент США Джо Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін обговорюватимуть необхідність відновлення комунікаційних зв'язків між військовими силами обох країн.

Сторони прагнуть відновити ініціативи зі стабілізації відносин, враховуючи зростаючу напруженість, зокрема через військову активність Китаю навколо Тайваню та намагання США обмежити доступ Китаю до передових американських технологій.

"Президент сповнений рішучості вжити необхідних заходів для відновлення того, що ми вважаємо центральним зв'язком між США і Китаєм у військовій сфері", – сказав один з американських посадовців.

За його словами, Байден висловить Сі серйозну стурбованість щодо "небезпечної" та "провокаційної" військової активності Китаю навколо Тайваню.

Посадовці підкреслюють, що саміт не передбачає змін у політиці США стосовно Китаю, але відзначає необхідність ефективних каналів комунікації між державами.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що темпи нарощування запасів ядерної зброї Китаєм перевищують попередні прогнози США. За останній рік, за оцінками американського оборонного відомства, Пекін створив приблизно сто нових ядерних боєголовок.

Також варто зазначити, що у майбутньому може виникнути ще більше конфліктів у світі, зокрема, може початися глобальний конфлікт між країнами Заходу та Глобального півдня. Фактично, наразі спостерігається третя світова війна, принаймні на економічному рівні. Такі погляди висловив політичний експерт з аналітичного центру Democracy House, Анатолій Октисюк.

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