Байден проведе важливі переговори із Зеленським 7 грудня

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден проведе переговори не тільки з президентом Росії Володимиром Путіним, а й з українським президентом Володимиром Зеленським 7 грудня.

Також з президентом України поспілкується і глава Держдепу Ентоні Блінкен, передають західні ЗМІ з посиланням на високопоставленого представника адміністрації США.

У повідомленнях вказується, що Блінкен, як планується, проведе телефонну розмову з Зеленським до бесіди лідерів США і Росії.

У свою чергу Байден проведе переговори з Володимиром Зеленським вже після переговорів з Путіним.

Як пише Independent, Байден поговорить і з лідерами ключових європейських союзників, щоб скоординувати своє послання і обговорити їх з Путіним.

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Про що говоритиме Байден з Путіним

Джерело в Білому домі додало, що Байден має намір поговорити Путіним з "єдністю і сильною трансатлантичною солідарністю щодо подальших дій".

Чиновник заявив, що Байден планує в розмові з Путіним висловити "глибоку стурбованість" США нарощуванням Росією військової потужності вздовж кордону з Україною, а також "інші критичні питання" такі, як "стратегічна стабільність, кіберпростір і ядерна програма Ірану".

"Президент проведе переговори так само, як він це робив у минулих дискусіях з Путіним, у професійній, відвертій, прямій манері, де він ясно дасть зрозуміти - без будь-якого риторичного розквіту або розмахування пальцями - що Сполучені Штати готові зробити, як щодо стримування, так і щодо дипломатії", - сказав чиновник.

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Головні теми переговорів Байдена і Путіна

У Кремлі озвучили основні три теми переговорів з президентом США, це:

Україна

"Розширення" НАТО до кордонів Росії

Ініціатива Путіна про "гарантії безпеки" (про нерозширення НАТО на схід, - ред.)

Переговори Байдена і Путіна

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у листопаді заявляв, що Москва наполягає на проведенні зустрічі Володимира Путіна з американським президентом Джо Байденом. Російській владі знадобилися переговори через нібито загрозу НАТО російським кордонам і ситуації біля кордонів України.

В Білому домі заперечували можливість проведення не тільки зустрічі Байдена і Путіна, а й телефонних переговорів. Прессекретар американського президента Джен Псакі говорила, що у Вашингтоні нічого не знають про плани щодо діалогу керівників американської і російської держав.

Однак пізніше в Білому домі зробили заяву про те, що переговори Байдена і Путіна відбудуться 7 грудня. Під час діалогу президент США має намір підтвердити підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і обговорити з главою Кремля ситуацію з концентрацією військ неподалік від українських кордонів.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що переговори Джо Байдена і Володимира Путіна є можливістю "для дипломатії і лідерства". За його словами, Вашингтон підтримає Україну в разі військового вторгнення Росії і розглядає можливість додаткових поставок Києву летальної зброї.

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