Зустрічі Байдена і Путіна не буде: у Кремлі пояснили ситуацію щодо перемовин лідерів США та РФ

Про зустріч Байдена і Путіна сторони наразі не домовилися - Кремль / Фото Reuters

Росія і США поки що не досягли домовленостей щодо проведення особистої зустрічі президента Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена. Сторони мають намір у режимі відеозв'язку обговорити ситуацію в Україні, Ірані, Афганістані та Лівії. У Кремлі вважають оптимальним формат віддаленого діалогу. Про це заявив помічник російського глави держави Федір Ушаков.

У ефірі телеканалу Росія 1 він розповів про те, що Путін та Байден під час зустрічі збираються обговорити важливі питання міжнародної політики, серед яких ситуація в Україні, Ірані, Афганістані та Лівії. Можуть обговорити і Сирію.читайте такожВійськова атака РФ на Україну і діалог Байдена з Путіним: у США оголосили про плани щодо захисту Києва

За словами чиновника, наразі Москва і Вашингтон не домовилися про проведення саміту за участю лідерів двох держав після того, як відбудуться онлайн-перемовини.

"Поки що не домовилися ще", - уточнив помічник російського президента.

Також він додав, що Москва бачить оптимальним варіантом обговорення серйозних геополітичних тем у форматі відеозв'язку.

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"Легко! А чому не можна?"- підкреслив Федір Ушаков.

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Зустріч Байдена і Путіна

Спікер Кремля Дмитро Пєсков 24 жовтня сказав про те, що Москва і Вашингтон бачать необхідність у проведенні зустрічі Президентів Росії Володимира Путіна та США Джо Байдена в найближчому майбутньому.

18 листопада Пєсков заявив, що зустріч Байдена і Путіна через відеозв'язок має відбутися до кінця поточного року. Згідно з позицією Кремля, такі перемовини слід провести через, мовляв, загрозу Північноатлантичного альянсу біля кордонів Росії та ситуацію з Україною.

Втім, прессекретарка Білого дому Джен Псакі тоді підкреслила, що у Вашингтоні нічого не знають про перемовини Байдена та Путіна. Причому господар Білого дому не готовий був розмовляти з главою Кремля у тому числі і телефоном.

5 грудня в Білому домі зробили заяву про те, що 7 грудня президент США Джо Байден проведе перемовини через відеозв'язок з главою РФ Володимиром Путіним. Сторони обговорять Україну і ситуацію з військами біля її кордонів. Байден має намір підкреслити підтримку Вашингтоном територіальної цілісності і суверенітету української держави.

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