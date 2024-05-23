У США поки не знають, чи приїде Байден на саміт миру до Швейцарії

Джо Байден залишається останнім серед лідерів країн G7, хто ще не прийняв запрошення.

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Джо Байден / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити безпосередню участь президента Америки Джо Байдена в Глобальному саміті миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Речник Білого дому Джейк Салліван, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи збирається глава Білого дому відвідати саміт, відповів, що на сьогодні він не може нічого анонсувати щодо участі Байдена.

"Скажу тільки, що я особисто брав участь у підготовці до цього саміту, як і інші члени нашого уряду, і, як ви знаєте, ми були ключовим гравцем у просуванні бачення миру, яке охоплює суверенітет і територіальну цілісність України та принципи, закладені в Статуті ООН. Але сьогодні я не можу робити жодних оголошень про поїздку президента", - сказав представник Білого дому.

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Саміт миру у Швейцарії - останні новини

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Прессекретар президента Сергій Нікіфоров зазначив, що країни-учасники Глобального саміту миру планують узгодити спільну переговорну позицію щодо війни в Україні та передати її Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін спробує завадити проведенню Глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії. За словами Зеленського, на цьому заході країни-учасниці розглянуть питання обміну полоненими за форматом "всіх на всіх", питання звільнення цивільних українців, яких незаконно утримує Росія, а також питання ядерної та продовольчої безпеки.

Також Зеленський сказав, що Україну не підштовхують до переговорів із Росією, проте шлейф такої атмосфери у світі присутній. Київ планує за підсумками Саміту миру отримати механізм, спрямований на розв'язання безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань. За словами президента, перед тим, як говорити з Москвою, потрібно створити детальний план, узгоджений зі світовим співтовариством, і опрацювати його.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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