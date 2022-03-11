"Навіть якщо це призведе до світової війни": США дадуть відповідь Росії на будь-яку загрозу НАТО

Джо Байден / скріншот

Президент США Джо Байден заявив, що вони дадуть відповідь на будь-який крок Росії, що загрожує НАТО.

Під час свого виступу Байден також заявив, що може призвести до світової війни.

Фактично президент Байден зробив заяву, що США готові вести третю світову війну, щоб захистити "кожен дюйм" території НАТО в разі нападу з боку Росії і Путіна.

"Звичайно, якщо ми відповімо, це буде третя світова війна, але у нас є "святе зобов'язання" захищати НАТО", - сказав він.

Відзначимо, в Білому домі підтвердили, що рішення відмовити Україні в поставках польських винищувачів МіГ-29, прийняв особисто президент США Джо Байден.

Як пише видання WSJ, президент США Джо Байден наклав вето на поставку польських літаків МіГ-29 в Україну з Польщі.

Нагадаємо, напередодні влада Польщі провела внутрішні консультації і вирішила невідкладно і безкоштовно розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Також раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.

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