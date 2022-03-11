"Щоб не провокувати Путіна": Байден заблокував відправку літаків Україні

Джо Байден / Reuters

У Білому домі підтвердили, що рішення відмовити Україні в поставках польських винищувачів МіГ-29, прийняв особисто президент США Джо Байден.

Як пише видання WSJ, президент США Джо Байден наклав вето на поставку польських літаків МіГ-29 в Україну з Польщі.

"Причина - щоб не провокувати президента РФ Володимира Путіна і не привести до ескалації війни", - йдеться в повідомленні.

У виданні також припустили, що з тієї ж причини в США відклали заплановані випробування американської ядерної ракети.

Випробування не мало відношення ні до України, ні до РФ.

Однак, напередодні Путін зробив розпливчасту заяву про ядерну загрозу.

Нагадаємо, напередодні влада Польщі провела внутрішні консультації і вирішила невідкладно і безкоштовно розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Також раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.