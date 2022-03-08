Зеленський відреагував на рішення Байдена щодо заборони російської нафти

Президент України подякував лідеру США Байдену за підтримку.
Володимир Зеленський подякував президенту США Байдену за підтримку, в тому числі за заборона російської нафти, газу і вугілля на американському ринку, написав він у Twitter.
Український президент назвав таке рішення "ударом у серце" військової машини Путіна.
"Спасибі США та президентові Байдену за особисте лідерство і рішучий удар в серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російських нафти, газу і вугілля на американському ринку", - написав він слова подяки.
Також Володимир Зеленський закликав інші країни наслідувати цей приклад.
США відмовилося від нафти і газу Росії
Британія вирішила оголосити про такий хід разом з США, які оголосили про повну заборону на імпорт російської нафти, газу і вугілля.
ЄС також зробив кроки, щоб зменшити залежність континенту від російського газу, заявивши, що прагне скоротити попит на дві третини до кінця року.
Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% щодо поставок природного газу. Росія також постачає близько 27% нафти блоку з 27 країн і 46% вугілля.
Нагадаємо, США вирішили ввести повну заборону імпорту нафти і газу з Росії.
Як заявити президент США Джо Байдена, поки США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, щоб зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.