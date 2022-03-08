Байден вдарив ще сильніше: США вводять заборону на весь імпорт російських нафти і газу

Байден і Путін / Reuters

США вирішили ввести повну заборону імпорту нафти і газу з Росії.

Як заявив президент США Джо Байдена, поки США співпрацюють зі своїми європейськими союзниками, щоб зменшити їх залежність від російських енергоресурсів.

"Я оголошую, що США приймають рішення щодо російських енергоресурсів. Тепер російська нафта не буде поставлятися в США. Ми не будемо субсидувати війну в Україні", - заявив президент США.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

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Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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