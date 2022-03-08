Україна ніколи не буде завойована Путіним - Байден

Джо Байден / Reuters

Путіну ніколи не вдасться завоювати Україну. Як заявив президент США Джо Байден, на його думку, президент РФ здатний взяти місто, але не цілу країну.

Таку заяву зробив Байден під час термінового брифінгу.

"Росія може продовжувати ці дії, але вже зрозуміло, що Україна ніколи не буде завойована Путіним. Він може взяти одне місто, але ніколи не зможе взяти цілу країну", - сказав Байден.

Президент США зазначив, що потрібно негайно відреагувати на наступ демократії.

"Якщо ми не реагуємо на наступ Путіна, наступ на демократію, то тоді ціна для всіх нас буде ще вищою завтра", - сказав Байден.

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Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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