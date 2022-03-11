Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт: всі подробиці

Білорусь обстріляли російські літаки / соцмережі

У п'ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі. Літаки Росії обстріляли населений пункт Копані.

"Сьогодні о 14:30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця( Білорусь), зайшли на територію України, розгорнулися над нашими Н.П. Городичі і Тумені, після чого завдали вогневої поразки по населеному пункту Копані (Білорусь)", - повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворожими військами.

У ЗСУ заявили, що дані дії Російської Федерації - це провокація, мета якої втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Повідомляється, що штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі.

Заліт 2 літаків із сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

"Така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі свідома провокація, щоб втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною!",- повідомили в ЗСУ.

Міноборони попередило про обстріли

До цього міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російська авіація готується завдати ряд ударів на території Республіки Білорусь.

Провокація готується для того, щоб змусити Білорусь почати воювати проти України.

"Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені і яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій. Згідно з їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу від українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються піддати населений пункт Копані, Столинського району Брестської області", - зазначив він.

За його словами, для маскування Росія планує нанести атаку з повітряного простору України.

"Мета провокації - змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не буде планувати ніяких агресивних дій проти Білорусі", - додав Резніков.

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Як повідомляв Главред, 11 березня в Дніпрі та Луцьку прогриміли перші вибухи з початку вторгнення Росії в Україну. Міста зазнали авіаудару.

Вибухи були чутні навіть у житлових районах міст.

Так, за попередньою інформацією, в Дніпрі окупанти завдали удару по заводу Петровського.

У Луцьку, судячи з повідомлень в мережі, ворог завдав ракетного удару по аеродрому або заводу Мотор.

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