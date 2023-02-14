США попередили Україну про вирішальний момент у війні, готується новий пакет допомоги - Washington Post

У Білому домі кажуть, що нещодавні пакети допомоги від Конгресу та союзників Америки являють собою найкращий шанс Києва рішуче змінити хід війни.

Джо Байден і Володимир Зеленський можуть зустрітися в Польщі / Фото ОП

Наступного тижня США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Також опрацьовується питання виділення 10 млрд доларів в якості бюджетної підтримки України.

"Адміністрація президента США Джо Байдена також працює з Конгресом над схваленням ще 10 млрд доларів в якості прямої бюджетної допомоги Києву і, як очікується, оголосить про ще один великий пакет військової допомоги наступного тижня, а також про запрровадження додаткових санкцій проти Кремля приблизно в цей же час", - пише The Washington Post.

При цьому офіційні особи у Вашингтоні попереджають про вирішальний момент у війні.

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З наближенням річниці вторгнення Росії в Україну американські чиновники повідомили українських лідерів, що вони зіткнулися з критичним моментом, щоб змінити траєкторію війни, посилюючи тиск на Київ, щоб досягти значних успіхів на полі бою, тоді як зброя та допомога з боку Сполучених Штатів та його союзники зростають.

У Білому домі кажуть, що нещодавні пакети допомоги від Конгресу та союзників Америки являють собою найкращий шанс Києва рішуче змінити хід війни.

Видання зазначає, що багато консерваторів у Палаті представників, очолюваній республіканцями, пообіцяли відмовитися від підтримки. Питання довгострокового фінансування військових дій у довгостроковій перспективі залишається неясним.

Кілька офіційних осіб відзначили сильну двопартійну підтримку, яка супроводжувала кожен пакет по Україні, додавши, що Конгрес дав Білому дому більше, ніж він просив, але вони визнали, що це відбувалося під керівництвом демократів в Палаті представників і Сенаті.

"Ми продовжимо намагатися переконувати їх, що ми не можемо не робити нічого і все назавжди", - сказав один з високопоставлених чиновників адміністрації.

За його словами, адміністрація "дуже твердо вважає", що буде важко продовжувати отримувати такий же рівень безпеки та економічної допомоги від Конгресу.

Як повідомляв Главред, раніше президент США Джо Байден заявив, що допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою. Також глава Білого дому сказав, що "у Путіна немає жодного шансу, він вже втратив Україну".

Зазначимо, з початку повномасштабного російського вторгнення військова допомога США Україні перевищила приблизно 28 мільярдів доларів.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом з 20 по 22 лютого. В ході візиту Байден зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двостороннє співробітництво між країнами, а також колективні зусилля з підтримки України та зміцнення стримування НАТО.

Чи відбудеться зустріч з президентом України Володимиром Зеленським поки не ясно.

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