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Байден підписав закон про ленд-лізу для України

9 травня 2022, 22:08

Закон наділяє президента додатковими повноваженнями - схвалювати рішення щоло постачання та оренду оборонної військової техніки Україні.

Джо Байден
Джо Байден підписує закон про ленд-лізу / Reuters

Лідер американців Джо Байден пописує закон про ленд-лізу для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), повідомляє Голос Америки.

Відомо, що документ спрощує процедуру поставок озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, в країни Східної Європи, в 2022-2023 роках.

У тексті законопроекту наголошується, що це робиться, аби допомогти зміцнити обороноздатність зазначених країн і захистити їх цивільне населення від потенційного вторгнення або від триваючої агресії з боку Росії.

Закон наділяє президента додатковими повноваженнями - схвалювати рішення щодо постачання та оренду оборонної військової техніки Україні, коли це відповідає інтересам національної безпеки США, без довгих бюрократичних процедур.

При цьому Україна не повинна буде заздалегідь платити за американські поставки техніки і озброєнь, їй надається відстрочка оплати до майбутнього часу.

Президент Джо Байден і сьогодні може використовувати повноваження по ленд-лізу відповідно до Закону про контроль за експортом зброї, але документ, який президент підписує сьогодні, скасовує деякі вимоги, передбачені цим законом. У Конгресі законопроект отримав підтримку обох партій.

Сенат проголосував за нього 7 квітня, а Палата представників - 28 квітня, переважною більшістю голосів. У Конгресі тоді заявили, що закон про ленд-лізу змінює правила гри для України і що він дає зелене світло для швидкої і масштабної допомоги Україні в боротьбі з російською агресією.

Закон про ленд-лізу не застосовувався з часів Другої світової війни, але саме цей закон зіграв ключову роль у розгромі гітлерівської Німеччини.Він був прийнятий у березні 1941 року за ініціативою президента Франкліна Делано Рузвельта, спочатку для допомоги Великобританії, що бореться з Гітлером. А з жовтня 1941 року США в рамках закону про ленд-лізу почала надаватися допомога Радянському Союзу.

Ленд-ліз для України

28 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект про ленд-лізі для України.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень для передачі або видачі в оренду Україні оборонних засобів.

Законопроект про введення ленд-Ліза для України президент США Джо Байден підпише вже 9 травня.

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