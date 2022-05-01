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Експерт розповів, чому ленд-ліз від США для України дуже важливий

1 травня 2022, 02:40

Як каже експерт Віталій Бала, недавнє прийняття в США закону про ленд-лізу трактується абсолютно однозначно - Вашингтон зробив ставку на Київ у війні.

Ленд-ліз
Ленд-ліз / колаж УНІАН

Раз американські конгресмени і сенатори США проголосували за законопроєкт "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act", згідно з яким Україні будуть поставляти зброю, продовольство, боєприпаси та інше за максимально швидкою і спрощеною процедурою, оскільки офіційний Вашингтон переконався в кінцевій перемозі України над Росією. Про це в коментарі порталу "Апостроф" заявив керівник Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

"Якщо американська розвідка, Міністерство оборони, урядові аналітики не були б впевнені в здатності України перемогти, то навряд чи б вони рекомендували Конгресу прийняти такий законодавчий акт. Ми вже спостерігаємо своєрідну конкуренцію на Заході за те, хто і як допоможе Україні. Вважаю, що подібний акт може прийняти і Великобританія", - сказав експерт.

За словами Бала, подібне рішення може бути прийнято і у Великобританії.

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Що гарантує закон про ленд-лізу для України:

  • президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей;
  • після прийняття акту, Байден повинен протягом 60 днів встановити прискорені процедури для постачання продукції;
  • закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США.

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Автор: Єгор Бунін
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новини США ленд-ліз новини України
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