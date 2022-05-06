Ленд-ліз для України: стала відома дата підписання закону Байденом

Джо Байден / Reuters

Законопроект про введення ленд-ліза для України президент США Джо Байден підпише вже 9 травня.

Це спростить надання військової допомоги Україні під час боротьби з Російською Федерацією, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"У понеділок президент (президент США Джо Байден,-ред.) підпише "Закон про ленд - ліз для захисту демократії в Україні", - підкреслила офіційний представник Білого дому.

Що гарантує закон про ленд-лізу для України:

президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей;

після прийняття акту, Байден повинен протягом 60 днів встановити прискорені процедури для постачання продукції;

закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США.

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