Ленд-ліз для України: стала відома дата підписання закону Байденом

Раніше американські конгресмени і сенатори США проголосували за законопроект "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act".
Законопроект про введення ленд-ліза для України президент США Джо Байден підпише вже 9 травня.
Це спростить надання військової допомоги Україні під час боротьби з Російською Федерацією, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
"У понеділок президент (президент США Джо Байден,-ред.) підпише "Закон про ленд - ліз для захисту демократії в Україні", - підкреслила офіційний представник Білого дому.
Що гарантує закон про ленд-лізу для України:
- президент США Джо Байден матиме розширені повноваження з надання в оренду або ж передачі Україні оборонних засобів від російської агресії, а також інших цілей;
- після прийняття акту, Байден повинен протягом 60 днів встановити прискорені процедури для постачання продукції;
- закон передбачає значне прискорення поставок в Україну озброєння, транспорту, продовольства і допомоги з США.
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Автор: Олексій Тесля