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Фейгін назвав можливий сценарій програшу Путіна у війні проти України

8 травня 2022, 12:18

Якщо українська армія, отримавши зброю та розвіддані від Заходу, в якийсь момент переламає ситуацію, Росії вже не допоможуть хоч 10 мобілізацій.

Володимир Путін
Володимир Путін / Фото УНІАН

Кремлівський диктатор Володимир Путін ніколи не визнає поразку у війні проти України. Але по факту він програє. Один з можливих сценаріїв - події будуть розвиватися таким чином, коли Росія вже нічого не зможе зробити. У цьому випадку тактична поразка перетвориться на стратегічну.

Таку думку озвучив російський правозахисник Марк Фейгін, передає 24 канал.

"Тобто, якщо українська армія, отримавши підтримку від колективного заходу (зброю та розвіддані) в якийсь момент переламає ситуацію, там (в Росії, - ред.) вже не допоможуть хоч 10 мобілізацій. Часу для цього не буде", – вважає правозахисник.

Фейгін додав, що у Путіна залишиться ще опція застосування тактичної ядерної зброї.

"Проте стримування тепер забезпечується персонально, а не колективно. Тобто Путін, маючи намір застосувати ядерну зброю, ставить під загрозу себе – не Росію, не народ, Не міста-мільйонники, а себе особисто", - вважає правозахисник.

За його словами, Путін не може гарантувати, що ніхто не пробереться в його бункер. Ймовірно, у американців та європейців вже є план на випадок ризику застосування ядерної зброї.

"Можливо, його навіть донесли Путіну. Публічно не заявляють, а особисто можуть передавати. При цьому через таких людей, яким він повірить", - зазначив Фейгін.

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Як повідомляв Главред, раніше колишній міністр закордонних справ Арсен Аваков заявив, що якщо Путін зважиться на застосування ядерної зброї, то для нього це може закінчитися летальним результатом. І хоча Путін, імовірно, сидить у бункері, західні спецслужби знають місце розташування цього укриття.

Коли закінчиться війна в Україні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців. За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації або зовсім нічого не станеться. Сторони будуть "перемелювати" одна одну.

Тим часом у Путіна продовжили терміни "спецоперації". За даними української розвідки, Росія планує закінчити війну в Україні не раніше вересня 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що в найближчі тижні Україні потрібно бути готовою до жорсткішого наступу російських військ. Україні загрожують ще більші руйнування важливої інфраструктури та житлових районів. За його словами, необхідно бути готовими до тривалої війни в Україні, яка "може тривати місяці або навіть роки".

У свою чергу, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що друга фаза наступу російських військ триватиме ще тиждень або днів десять. Після цього інтенсивність бойових дій знизиться.

Інші новини:

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