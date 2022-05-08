Фейгін назвав можливий сценарій програшу Путіна у війні проти України

Володимир Путін / Фото УНІАН

Кремлівський диктатор Володимир Путін ніколи не визнає поразку у війні проти України. Але по факту він програє. Один з можливих сценаріїв - події будуть розвиватися таким чином, коли Росія вже нічого не зможе зробити. У цьому випадку тактична поразка перетвориться на стратегічну.

Таку думку озвучив російський правозахисник Марк Фейгін, передає 24 канал.

"Тобто, якщо українська армія, отримавши підтримку від колективного заходу (зброю та розвіддані) в якийсь момент переламає ситуацію, там (в Росії, - ред.) вже не допоможуть хоч 10 мобілізацій. Часу для цього не буде", – вважає правозахисник.

Фейгін додав, що у Путіна залишиться ще опція застосування тактичної ядерної зброї.

"Проте стримування тепер забезпечується персонально, а не колективно. Тобто Путін, маючи намір застосувати ядерну зброю, ставить під загрозу себе – не Росію, не народ, Не міста-мільйонники, а себе особисто", - вважає правозахисник.

За його словами, Путін не може гарантувати, що ніхто не пробереться в його бункер. Ймовірно, у американців та європейців вже є план на випадок ризику застосування ядерної зброї.

"Можливо, його навіть донесли Путіну. Публічно не заявляють, а особисто можуть передавати. При цьому через таких людей, яким він повірить", - зазначив Фейгін.

читайте такожЛенд-ліз для України: стала відома дата підписання закону Байденом

Як повідомляв Главред, раніше колишній міністр закордонних справ Арсен Аваков заявив, що якщо Путін зважиться на застосування ядерної зброї, то для нього це може закінчитися летальним результатом. І хоча Путін, імовірно, сидить у бункері, західні спецслужби знають місце розташування цього укриття.

Коли закінчиться війна в Україні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців. За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації або зовсім нічого не станеться. Сторони будуть "перемелювати" одна одну.

Тим часом у Путіна продовжили терміни "спецоперації". За даними української розвідки, Росія планує закінчити війну в Україні не раніше вересня 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що в найближчі тижні Україні потрібно бути готовою до жорсткішого наступу російських військ. Україні загрожують ще більші руйнування важливої інфраструктури та житлових районів. За його словами, необхідно бути готовими до тривалої війни в Україні, яка "може тривати місяці або навіть роки".

У свою чергу, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що друга фаза наступу російських військ триватиме ще тиждень або днів десять. Після цього інтенсивність бойових дій знизиться.

Інші новини: